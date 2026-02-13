為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李貞秀露出「缺乏修養的傲慢」 朱蕙蓉：折損民眾黨飄搖的基底

    2026/02/13 12:00 即時新聞／綜合報導
    民眾黨立委李貞秀。（資料照）

    民眾黨立委李貞秀。（資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀中國籍爭議持續，民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉表示，格調這東西，從來就不能只靠「嬌媚」撐起來。李女士原本具備柔中帶剛的潛力，可惜書讀得不夠透，讓她一開口就從「新氣象」跌落回「市儈的張狂」，可惜啊，可惜！

    朱蕙蓉在臉書PO文表示，李貞秀女士若能以溫潤甜美的福相，為那原本遺留下肅殺的問政風格換妝注入一抹柔性力量，本可期待會是政壇的一段佳話，真心遺憾的是，文學裡的白狐尚知修煉千載以求氣韻，而政治殿堂的發言，若無底蘊撐腰，那刻意偽裝的嬌媚在開口的瞬間便如白煙散盡，露出的僅是缺乏修養的傲慢。

    朱蕙蓉指出，這是她個人的幻滅，更是政黨的荒誕。台灣民眾黨對於不分區名單的審核竟荒疏至此，讓「嚴肅」成了「隨意」的犧牲品。如今濫竽充數恐成定局，這場請神容易送神難的鬧劇，怕是連狐媚飄飄的戲法也遮掩不了的自食其果，不僅失了原本該有的颯氣，更折損了政黨本就飄搖的基底。

    朱蕙蓉直言，人哪，格調這東西，從來就不能只靠「嬌媚」撐起來。李女士原本具備柔中帶剛的潛力，可惜書讀得不夠透，讓她一開口就從「新氣象」跌落回「市儈的張狂」，可惜啊，可惜！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播