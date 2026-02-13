李貞秀露出「缺乏修養的傲慢」 朱蕙蓉：折損民眾黨飄搖的基底

民眾黨立委李貞秀。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀中國籍爭議持續，民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉表示，格調這東西，從來就不能只靠「嬌媚」撐起來。李女士原本具備柔中帶剛的潛力，可惜書讀得不夠透，讓她一開口就從「新氣象」跌落回「市儈的張狂」，可惜啊，可惜！

朱蕙蓉在臉書PO文表示，李貞秀女士若能以溫潤甜美的福相，為那原本遺留下肅殺的問政風格換妝注入一抹柔性力量，本可期待會是政壇的一段佳話，真心遺憾的是，文學裡的白狐尚知修煉千載以求氣韻，而政治殿堂的發言，若無底蘊撐腰，那刻意偽裝的嬌媚在開口的瞬間便如白煙散盡，露出的僅是缺乏修養的傲慢。

朱蕙蓉指出，這是她個人的幻滅，更是政黨的荒誕。台灣民眾黨對於不分區名單的審核竟荒疏至此，讓「嚴肅」成了「隨意」的犧牲品。如今濫竽充數恐成定局，這場請神容易送神難的鬧劇，怕是連狐媚飄飄的戲法也遮掩不了的自食其果，不僅失了原本該有的颯氣，更折損了政黨本就飄搖的基底。

朱蕙蓉直言，人哪，格調這東西，從來就不能只靠「嬌媚」撐起來。李女士原本具備柔中帶剛的潛力，可惜書讀得不夠透，讓她一開口就從「新氣象」跌落回「市儈的張狂」，可惜啊，可惜！

