蔡易餘子弟兵 呂慧瑜宣布參選太保市長

立委蔡易餘服務處副主任呂慧瑜將代表民進黨參選太保市長。（記者林宜樟攝）

嘉義縣太保市為縣政府、高鐵站所在地，近年來有嘉義科學園區設立，台積電更在此處興建兩座先進封裝廠，並有規劃繼續擴廠，將成為全球最大的先進封裝基地；立委蔡易餘服務處副主任呂慧瑜昨天深夜在臉書宣布將代表民進黨參選太保市長，挑戰現任無黨籍市長鄭淑分，為地方選舉投入震撼彈。

呂慧瑜具備媒體與政治幕僚歷練，熟悉地方事務，曾任報社記者、立法委員陳明文辦公室助理，現任立法委員蔡易餘服務處副主任，她是立委蔡易餘的子弟兵，能力獲嘉義縣長翁章梁的高度肯定，全力推薦。

近期勤跑基層，呂慧瑜表示，有長者看到她，馬上喊出「太保ㄟ孫女」，她解釋阿嬤是太保人，因此對太保有著深厚的情感與責任。她指出，太保正處於發展最關鍵的時刻，無論是嘉義科學園區、故宮南院、交通建設等重大計畫，太保都是嘉義未來「黃金十年」的重要核心。

呂慧瑜強調，市政推動最重要的是有效整合中央、縣府與代表會的力量，做到「所會合作、府會和諧」，才能讓建設不延宕、政策更順利，真正把資源落實在市民身上，讓太保持續成長、穩健前進。

2022年太保市長選舉，獲得縣議員黃榮利支持的鄭淑分，退出民進黨以無黨籍參選獲得10626票，民進黨提名的戴光宗則獲得10250票，鄭淑分當選市長。今年1月民進黨嘉義縣長黨內初選，黃榮利與蔡易餘競爭，蔡易餘勝出代表民進黨參選縣長，蔡易餘服務處副主任呂慧瑜宣布挑戰市長選舉，雙方將在太保市再度交鋒，預期選戰會相當激烈。

呂慧瑜昨天深夜在臉書發布參選太保市長訊息。（擷取自呂慧瑜臉書）

