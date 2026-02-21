從社福前線到國會戰場！林月琴為下一代的未來點燈

出身社福實務的民進黨立委林月琴日前接受本報專訪，回溯從社福團體走入政治的轉折與震撼，以及對未來改革工作的規劃。（記者叢昌瑾攝）

長年投入兒少、家庭與弱勢服務，在社會福利第一線逾三十年，從托育、家暴到救助制度改革倡議，出身社福實務的民進黨立委林月琴接受本報專訪，回溯從民間團體走入政治的轉折與震撼，也談及對兒少保護、托育專法、社會救助與網路安全的堅持。她曾遭在野立委抱摔、重踹致體內出血，讓她撐下去的信念，是那些弱勢族群們對制度改革的渴望。

談斜槓人生 林：帶著一個使命進入立法院

「我進來，是帶著一個使命。」林月琴說，過去她在處理許多個案時，會碰到許多法律上可能沒有辦法解決的事情，例如處理孩子因交通意外死亡、在學校因故眼睛失明等，很多問題在第一線無法立即得到解決，因此希望能進到國會從制度上來改變，讓未來的孩子們不會在面對同樣的問題。

林月琴提及，過去在公民團體時，立場及主張往往可以推到最極端，但到了政策現場，牽涉部會、地方需求，表達方式都得重新調整。以交通改革為例，她希望改善人行環境、提高安全，但若要全面撤停車格鋪設人行道，勢必引發地方反彈與行政阻力；她坦言，自己不可能完全妥協，但也清楚「不一定能到100分」，至少要從70分、80分往前推進。

在價值層面上，林月琴直言，台灣仍存在許多「政客」，政黨可以不同但國家是不可能妥協的。過去出國時，她曾深刻感受到台灣在國際處境的不被承認；近年台灣在國際能見度提升，外交、醫療與產業的努力逐漸被看見，台灣不是只有台積電可以輸出，還有醫療、精密工業等等都是可以輸出的，當她看到總預算案如今仍被卡在程序委員會時特別難以理解。

聊到從政兩年來的「震撼時刻」，她不諱言，讓她感到衝擊的是前年藍白強推國會擴權法案的時候，在審視相關條文時的驚愕，竟然要讓立委有調查權把一般社會團體叫來立法院，立委又不是法官。

林月琴續指，當朝野立委在立法院內肢體衝突時，民進黨立委沈伯洋在她眼前，人從主席台上被推下，她更震撼的是，當沈伯洋掉下來時，國民黨立委卻立刻閃躲。過去她在社福工作中，看到有人摔倒，第一反應一定是衝上前扶住，人的反射動作就是先救人，當她看到有人刻意讓開，心裡的衝擊極大。

2024年12月6日國民黨立委陳玉珍將她抬起重摔，更用腳狠踹，林月琴回憶，當下她試圖講道理，卻換來更激烈的動作，甚至被踹到牆邊，陳更以極具壓迫的眼神緊盯著她，其場景如同在擂台上打拳擊、格鬥；當時同黨立委想進來協助她時，一旁的國民黨立委洪孟楷還說：「不行，林月琴是我們的人質！」

林月琴透露，當天送醫後她躺在病床上思考，她告訴自己當初進來立法院的目的，希望能回應過往案主需求的法規能所有改變、過去的社福夥伴期盼有生之年能看到哪些法規能有所改變，每當她感到挫折時都會用當時的期許來鼓舞自己。

「孩子們說：『大人們，你們不要輕易地為我做決定，因為這個地球、社會是未來我要生活的地方，你不要忘記我是你的子孫。』」林月琴認為，這句話適用於所有政策。若把環境或國家毀壞了，以後讓他們怎麼在地球生存？

面對這兩年來的社福進展，林月琴提到，首先，是兒少性影像防制與前端預防機制，重刑不必然能阻止犯罪，真正有效的是在源頭建立阻斷系統，因此她要求性影像24小時下架、建立比對機制，並降低受害者反覆舉證的負擔。

林月琴續指，過去只有少數條文規範保母與托嬰中心，非常不足，她率先提出「兒童托育服務法」來規範，建立完整零到兩歲托育規範，目前已進入最後階段；此外，她也送出了「社會救助法」修法版本，強化弱勢家庭保障，避免因虛擬所得計算導致補助被取消。

林月琴感嘆：「網路安全」是當前最難推進的議題

在未竟之業上，她感嘆，「網路安全」是當前最難推進的議題，面對英美澳法等國都推出相關法案來針對兒少網路安全來做規範，但該案牽涉言論自由、商業利益，推動立法往往引來反彈。不過，但孩子們長時間泡在虛擬世界，認知作戰、網路霸凌、性影像外流等風險加劇，對身心健康衝擊巨大。至於下一會期的優先法案，她最想推動「兒少權益保障法」修法，希望能在這屆將其接軌到人權公約的架構。

最後，林月琴把話題留給第一線夥伴。她感謝社福工作者長年承擔社會問題的重量，「這工作不好做，他們還是持續堅持，「我要告訴他們，我與他們同在。我們會在立院會推動更好的政策與法規，讓社福夥伴工作上不要那麼辛苦，雖然仍有許多制度尚未到位，但希望夥伴繼續相信我，跟她一起來，讓社會問題能夠逐一被解決，也希望社福夥伴們先好好照顧自己。」＃

