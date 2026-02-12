為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    監院連2天出手！前公捷處長性騷霸凌 交通局長同遭彈劾移送懲戒

    2026/02/12 23:02 記者蘇金鳳／台中報導
    監察院今天針對台中市前公捷處長張應當涉職場性騷擾及霸凌員工，通過彈劾。（翻攝中市府官網）

    監察院今天針對台中市前公捷處長張應當涉職場性騷擾及霸凌員工，通過彈劾。（翻攝中市府官網）

    監察院今天針對台中市交通局前公共運輸及捷運工程處長（公捷處）張應當涉職場性騷擾及霸凌員工，及其直屬主管、交通局長葉昭甫知情卻未善盡督管職責，通過對2人彈劾案並移送懲戒，對此，中市府表示，已先行嚴懲張應當，尊重監察院職權、配合後續司法審理；交通局則表示，尊重監察院職權行使，並配合後續司法審理。

    台中市在2024年爆發公捷處前處長張應當疑似性騷擾6位女員工，台中市政府經過2個多月的調查，調查結果性騷擾屬實，張應當記2大過免職，並且不能領退休金，並且依性平工作平等法，對張應當裁罰30萬元；而監察院今天則以張應當涉職場性騷擾及霸凌員工、葉昭甫未善盡督管責任通過2人彈劾案。

    對此，中市府表示，已先行嚴懲張應當，尊重監察院職權、配合後續司法審理；交通局則表示，尊重監察院職權行使，並配合後續司法審理。

    民進黨市議員江肇國則說，這2天台中市政府就有交通、農業、環保3位局長及2位處長遭彈劾，還有前地政局長貪污認罪，痛批盧秀燕市府任期的最後，弊案接連爆發，這算不算是民眾黨主席黃國昌說的臭不可聞？

    民進黨市議員黃守達指出，監院彈劾案文訪談清楚揭示，受張應當前處長騷擾的同仁早已向葉昭甫反映，卻一直未獲積極處理，不僅被害人因而黯然離職，更間接導致接連有人受害；如今監察院彈劾案文已正式公布，受害人指證歷歷，市府高層失職事證明確，但盧秀燕市長至今仍未向被害人公開道歉，也未就市府長期未能即時處理性騷擾與職場霸凌問題、放任違失行為擴大，負起應有的政治責任。

    台中市交通局長葉昭甫知情下屬性騷擾卻未善盡督管職責，同遭監察院彈劾。（記者蘇金鳳攝）

    台中市交通局長葉昭甫知情下屬性騷擾卻未善盡督管職責，同遭監察院彈劾。（記者蘇金鳳攝）

    熱門推播