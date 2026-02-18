鄭麗文擬修法討50億黨產 綠委轟：國庫通黨庫、挖走全民血汗錢

國民黨主席鄭麗文近日表態要再擴大修法，藉此要回被凍結的黨產，民進黨立委吳思瑤痛批，國民黨此舉根本是食髓知味、變本加厲。（資料照）

藍白在立法院上會期強推通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正案」，國民黨主席鄭麗文近日表態要再擴大修法，藉此要回被凍結的黨產，據了解，金額恐達五十億元。民進黨立委怒批，國民黨此舉是將國產變黨產、國庫通黨庫，國民黨先救附隨組織，再救自己，等於讓全民為歷史問題重新買單。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，藍白主導的國會多數，不公不義通通回來了，民進黨的年金改革、黨產通通都被退回原點。藍白過去先通過首波國民黨立委游顥所提的「黨產條例」修法解套救國團，把被法院認定，該交回但還沒還的不還了；如今，鄭麗文想把已經還的、還給國家的，還要把它拿回去，儼如新時代的國產變黨產，國民黨來掠奪國家的資產。

「過去國民黨利用人民恐懼政府，來掠奪民產、國產；現在台灣已民主化，居然還要通通改回去！」吳思瑤痛批，此舉根本是食髓知味、變本加厲，這是社會沒有辦法接受的，鄭麗文敢提案嗎？這等於是挖走全民的納稅錢。

吳思瑤分析，有不少國民黨人接續開始挑戰鄭麗文路線，害怕鄭會害慘他們的選舉、國民黨的形象等，國民黨這些立委們真的會同意在立法院，再次「惡修」黨產條例嗎？國產變黨產、國庫通黨庫的行為，台灣人是絕對不會支持的。

「在選舉年，去肥自己的黨，國民黨將面臨民意的反撲。」吳思瑤強調，過去追討回來的不義黨產依法會用在社福、長照、人權教育及文化推廣，若該案真的遭國民黨硬推，將導致政府要重新編列預算，從國庫把錢拿出來，要走到那一步之前還有很多關卡，社會是不可能同意。

吳思瑤質疑，國民黨不審總預算，每天掏空國家，既然還要從人民的血汗錢、納稅錢，搬錢拿給國民黨，這也是明顯違憲，透過立法來改變司法的判決。她強調，就算過得了國民黨團這一關，絕對過不了社會這一關，就算在國會強行通過，也過不了違憲、民進黨團反制的那一關。

莊瑞雄：不當黨產不是ATM 不能缺錢就翻案

民進黨立委莊瑞雄痛批，不當黨產不是ATM，不能缺錢就翻案，若為特定政黨改法律，就是讓轉型正義倒退。國民黨先救附隨組織，再救自己，標準的自肥，若推翻既有處理結果，等於讓全民為歷史問題重新買單。他強調，政黨可以競爭，制度不能退讓。任何漂白不當黨產的修法，民進黨團一定擋到底。」

