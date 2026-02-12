為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    卓榮泰：強制車險保額提高為300萬元、7/1施行

    2026/02/12 22:30 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰表示，強制車險保額增至300萬元，並自今年7月1日施行。（資料照）

    行政院長卓榮泰表示，強制車險保額增至300萬元，並自今年7月1日施行。（資料照）

    行政院長卓榮泰今（12日）接見強制車險倡議團體時表示，強制車險保額自2012年調升為200萬元至今，已逾13年未調整，經行政院責成金管會研議後，在不增加民眾保費負擔下，提高強制車險保額至300萬元，並自7月1日施行，以回應外界期待，提高交通事故受害人基本保障。

    卓揆指出，「強制汽車責任保險法」自1998年施行迄今已逾28年，累積理賠金額達3397億元，764萬人次因此獲得保障，充分發揮了提供交通事故受害人基本保障之立法初衷。考量外界持續反映，因應物價與通膨指數逐年增加，適時檢討調高強制車險保險金額，經本院責成金管會與交通部研議後獲致共識，為提供交通事故受害人更多保障，並兼顧強制車險整體財務狀況，現階段提高強制車險死亡給付及第一等級失能給付為300萬元，將於近期辦理法規預告。

    民進黨立委林月琴與賴惠員表示，強制車險已逾13年未調整，感謝行政團隊釋放最大善意，回應公民團體訴求，將保額調高至300萬元，後續希望金管會與交通部得串接相關違規資料，提升道路交通安全，讓未來保額還有檢討調升之空間，並讓強制車險制度更公開透明。

    此外，台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜、台南市人本交通促進協會理事長余志祥、花蓮大車事故受害者家屬戴昌慶、門必斯行人安全促進會理事王淑美等代表亦提出交通安全管理及強制車險相關建議及配套措施。

    卓揆表示，政府持續關懷交通事故受害人，並致力於提升社會安全網之功能，讓每一位國人都能在不幸遭遇交通事故時，能獲得更充分的基本保障。針對倡議團體的建議，行政院也將交由金管會、交通部等相關機關持續研議，並定期檢討強制汽車責任保險制度，確保在兼顧民眾負擔與受害人保障的同時，維持制度的永續經營，成為守護人民安全的堅強後盾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播