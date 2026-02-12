謝典霖與網友互嗆被譏｢小編還是老闆」 回文：告完就知道

彰化縣議長謝典霖身兼籃球協會理事長，曬兒網路貼文引來網友留言開嗆，也引來謝典霖小編回嗆。（資料照）

彰化縣議會議長謝典霖身兼籃協理事長，才因Threads發文曬兒戰績挨酸「拖垮籃球」，因而怒嗆網友「你媽才拖垮籃球」，議長團隊今天（12日）上午回應是小編看不下去才這樣留言，但後續又狂轟網友爛肉、爛兒子，網友直問「小編回還是老闆回」，小編回覆「告完就知道了」；對此，議長團隊指出，網友留言已是網路霸凌，確實已向警局報告。

議長團隊表示，這則貼文的留言已經攻擊到議長的兒子，所用文字已是網路霸凌，所以小編才會反擊這些躲在網路留言的「鍵盤俠」；至於小編在網路留言「告完就知道」這部分，確實已有向警局報告情況。

網紅四叉貓今天也發出謝典霖在社群「海巡」網友對嗆的留言，而謝典霖的留言也確實寫到「網友的留言是我的小編回的，你以為我那麼閒喔」、「我跟小編說照你們的程度回留言就可以」；針對網友要「謝典霖趕快把籃協理事長的位子讓出來，不要再殘害別人家孩子的夢想了」，謝典霖也回文說「真正殘害的人是你們這些鍵盤俠吧」。

彰化縣議長謝典霖的Threads發文與網友留言對戰。（截取自謝典霖Threads貼文）

彰化縣議長謝典霖的Threads發文與網友留言對戰。（截取自謝典霖Threads貼文）

