    首頁 > 政治

    拚新北議員初選 陳岱吟與學姐陳乃瑜穿母校制服掃街

    2026/02/12 20:55 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市議員初選參選人陳岱吟（中）與金陵女中的學姐、新北市議員陳乃瑜（右）到新莊宏泰市場掃街拜年。（陳岱吟提供）

    民進黨新北市議員初選參選人陳岱吟（中）與金陵女中的學姐、新北市議員陳乃瑜（右）到新莊宏泰市場掃街拜年。（陳岱吟提供）

    民進黨新北市議員初選新莊區參選人陳岱吟昨天與桃園市議員彭俊豪合體拜票，今天再與金陵女中的學姐、新北市議員陳乃瑜一同到新莊宏泰市場掃街拜年，兩人穿上母校金陵女中制服發送春聯。

    陳岱吟今邀陳乃瑜一同穿上母校金陵女中的制服，到新莊宏泰市場分送春聯，祝福鄉親新年尚勇、七喜春來。陳岱吟說，陳乃瑜是新店大文山地區的優秀議員，在幅員遼闊的選區走遍山城、都會地區，自己參選以來就時常向陳乃瑜請益，從市政議題、選民服務到選舉的心路歷程，陳乃瑜都給她很多方向與指導，會將努力拚過初選。

    陳乃瑜，感謝陳岱吟邀她重新穿上制服，重溫高中時光，今天帶來選區的文山包種茶，祈願一定包中，推薦鄉親電話民調唯一支持陳岱吟通過初選，未來兩人能一起進到市議會服務，「新新板土」連線夥伴打拚，聯合服務、聯合問政，讓新莊更好、讓新北改變。

    民進黨新北市議員初選參選人陳岱吟（左1）今與金陵女中的學姐、新北市議員陳乃瑜（右2）到新莊宏泰市場掃街拜年。（陳岱吟提供）

    民進黨新北市議員初選參選人陳岱吟（左1）今與金陵女中的學姐、新北市議員陳乃瑜（右2）到新莊宏泰市場掃街拜年。（陳岱吟提供）

    民進黨新北市議員初選參選人陳岱吟（右）與金陵女中的學姐、新北市議員陳乃瑜（左）到新莊宏泰市場掃街拜年。（陳岱吟提供）

    民進黨新北市議員初選參選人陳岱吟（右）與金陵女中的學姐、新北市議員陳乃瑜（左）到新莊宏泰市場掃街拜年。（陳岱吟提供）

