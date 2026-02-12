為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    沒討論立陶宛台灣代表處改名 外交部籲國際思考習近平是否值得信任

    2026/02/12 20:39 記者黃靖媗／台北報導
    我國2021年11月在立陶宛開設「駐立陶宛台灣代表處」，成為歐洲首個以台灣為名設立的外館。（法新社檔案照）

    我國2021年11月在立陶宛開設「駐立陶宛台灣代表處」，成為歐洲首個以台灣為名設立的外館。（法新社檔案照）

    立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）11日表示，不排除將駐立陶宛首都維爾紐斯的台灣代表處更名為「台北代表處」。對此，我國外交部今（12）日重申，雙方政府沒有討論更改駐處名稱；外交部次長陳明祺也提醒，國際社會應審慎思考「中國領導人習近平是否值得信任？」

    我國2021年11月在立陶宛開設「駐立陶宛台灣代表處」，成為歐洲首個以台灣為名設立的外館。立陶宛前年底大選後政黨輪替，現任總理魯吉尼涅近期受訪曾說，當初選擇「台灣代表處」名稱可能犯下重大錯誤，導致對中關係急遽惡化。

    根據中央社報導，立陶宛總理魯吉尼涅本月11日又表示「我看不出為何不能稱為『台北代表處』，這並不會否定我們對民主進程的支持」，並說，她不認為更名本身有什麼「大問題」，但也強調相關決定應與戰略夥伴協調，「我們當初的行動過於倉促，這是不爭的事實」。

    外交部今日回應重申，台灣與立陶宛是共享民主價值的夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是台立雙方共識，雙方政府沒有討論更改駐處名稱。

    外交部也說，我國持續與立陶宛政府在雷射、半導體及金融等領域推動兩國互惠互利的共榮合作，期以深化雙方經貿連結並強化兩國民主經濟韌性，雙方將持續就深化兩國實質合作關係密切協調溝通。

    陳明祺近期接受美國媒體專訪，亦談及部分友盟國家嘗試與中國改善關係一事。陳明祺提醒，國際社會應審慎思考「中國領導人習近平是否值得信任？」他指出，中國正試圖破壞民主國家的生活方式與制度，各國不應將與中國交往視為抗衡美國的工具。

    陳明祺也強調，台灣深化與日本、菲律賓等國的合作，並非僅為「避險」，而是積極拓展夥伴關係。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播