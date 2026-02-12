政院核定增繁重加成、納縣市警局 近6萬員警受惠

行政院。（資料照）

為肯定警察辛勞，行政院核定修正「警察人員警勤加給表」，調高刑事及勤務繁重加成，大多數刑事人員每月增加約新台幣1940元；勤務繁重加成納入縣市政府警察局，全國約近6萬員警受惠，每月可增加2328元至3880元不等。

行政院今天透過新聞稿表示，警察工作具有高度危險性與專業性，尤其刑事警察人員長期面對治安案件、犯罪偵查及高風險勤務，身心負荷極重，行政院將刑事加成由原支等級數額加6成提高至加8成支給，以大多數刑事人員領第一級為例，每月增加約1940元，提升刑事警察人員待遇，鼓舞工作士氣。

行政院說，另為慰勉各地方政府警察局員警的辛勞，行政院調高直轄市政府警察局勤務繁重加成支給成數上限，其中台北市與新北市由原最高加1倍支給，提升至最高可加1.3倍支給，每月增加2328元至2910元；桃園市、台中市、台南市及高雄市由原最高加7成支給，提升至最高加1倍支給，每月增加2328元至2910元。

政院指出，另也將縣市政府警察局納入支給適用範圍，增訂13個本島各縣（市）政府最高加4成支給，每月增加3104元至3880元。這次調整勤務繁重加成，全國約近6萬員警受惠加薪，正是回應基層警察實際工作需求，合理反映勤務強度與繁重程度，也是社會各界對警察平日辛勞付出的肯定，適時鼓舞員警士氣。

行政院強調，警察是安定社會、國家穩定的力量，政府近年陸續訂定「警察消防海巡移民空勤人員醫療照護實施方案」、調高傷亡員警慰問金金額、增加執勤失能員警醫療照護項目、安置就養補助、殉職人員子女教養費用等照顧措施，及提升警勤加給15%，不但幫員警實質加薪及減輕家庭負擔，更充分展現政府對警察重視，未來也將積極建立更完善待遇及照護制度，持續照顧守護國家安全的警察人員。

