台美關稅簽署前夕 外交部次長接受美媒專訪 點名3項「高度共識」

外交部次長陳明祺日前接受美國「外交政策」（Foreign Policy）專訪。

台美關稅協定「台美對等貿易協定」（ART）將於明日正式簽署，簽署前夕，外交部次長陳明祺接受美國國際關係期刊「外交政策」專訪表示，台美雙方已在無人機、關鍵礦物及科技供應鏈合作等領域達成高度共識，台灣的重要性早於半導體產業發展之前即已存在，半導體僅是讓全球更關注台海穩定的「額外一層」保障，台灣的價值不應被簡化為僅止於晶片生產。

陳明祺日前接受美國「外交政策」（Foreign Policy）專訪，就台美關係、自我防衛政策與對中立場等重點議題發表看法。該專訪以「台灣如何看世界」（How Taiwan Sees the World）為題刊出，剖析台灣在當前國際變局中的戰略角色與影響力。

針對美國川普政府新國防戰略轉向「降低衝突」（deconfliction）及對中政策立場，陳明祺表示，台灣更重視「行動勝於言語」，儘管美國行政部門在戰略語彙上可能有所調整，但川普總統已於去年12月批准價值逾110億美元對台軍售案，並簽署相關貿易協議，顯示美方對台灣安全的實質支持與承諾，我國對台美關係的信任始終如一。

在經貿與科技議題方面，陳明祺提及剛結束的第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），指出台美雙方已在無人機、關鍵礦物及科技供應鏈合作等領域達成高度共識。

談及台灣的「矽盾」半導體優勢，陳明祺強調，台灣的重要性早於半導體產業發展之前即已存在，其核心價值在於關鍵的地理位置與得來不易的民主制度；半導體僅是讓全球更關注台海穩定的「額外一層」保障，而非唯一防護，台灣的價值不應被簡化為僅止於晶片生產。

陳明祺指出，「安全保障並非免費」（no more free ride），台灣必須展現自我防衛的決心。針對目前國防特別預算案在立法院仍面臨挑戰，陳說明，這屬民主政治的正常運作，政府將持續透過溝通協商尋求共識，推動預算通過，以向國際社會展現台灣維護自身安全與強化自我防衛的堅定決心。

最後，針對部分友盟國家嘗試與中國改善關係，陳明祺提醒國際社會應審慎思考「中國領導人習近平是否值得信任？」他指出，中國正試圖破壞民主國家的生活方式與制度，各國不應將與中國交往視為抗衡美國的工具。陳明祺也說，台灣深化與日本、菲律賓等國的合作，並非僅為「避險」，而是積極拓展夥伴關係。

