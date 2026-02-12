為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    四叉貓曬失控對話！謝典霖狂轟網友爛肉、爛兒子 全網看傻眼

    2026/02/12 20:26 即時新聞／綜合報導
    彰化縣議長謝典霖。（資料照）

    彰化縣議長謝典霖。（資料照）

    彰化縣議長謝典霖身兼籃球協會理事長，近日開箱四連棟700坪豪宅引發爭議，昨（11日）又嗆網友「你媽才拖垮籃球」惹議。對此，網紅四叉貓發出謝典霖在社群「海巡」網友對嗆的留言，讓網友看傻眼，直呼，「彰化人覺得悲哀」。

    四叉貓在臉書發出許多截圖，分享彰化議長謝典霖今天與網友們的互動，有網友發文提問，想問有沒有「明知山有虎，不去明知山」這種的名言幹話，謝典霖在留言區回覆，「人間自由真情在，50分鐘3000塊」。還有男網友發文分享健身成果，遭謝典霖回，「妹子教練比你有情緒價值，你他媽一堆爛肉誰要跟你練？」，讓網友看傻眼。

    也有網友詢問，「你覺得你比較有機會選上縣長，還是你姐姐比較有機會選上？」謝典霖竟回，「你媽可能也可以選上縣長，但是就是不要你這個爛兒子了」，還有網友看不下去，怒罵「爛到極致的籃協理事長」，被謝典霖回嗆「你是爛到極致的平民老百姓」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「好好喔國民黨的人這種行徑都不會被說敗票」、「沒有最瘋只有更瘋」、「老實說民進黨選舉真的不用做什麼文宣了，把這個聊天記錄印成大廣告，放在廣告看板上就好了」、「有錢就是任性」、「彰化人覺得悲哀」、「等等又說喝酒」、「酒空」。

    謝典霖海巡與網友互嗆。（擷取自劉宇臉書）

    謝典霖海巡與網友互嗆。（擷取自劉宇臉書）

    謝典霖海巡與網友互嗆。（擷取自劉宇臉書）

    謝典霖海巡與網友互嗆。（擷取自劉宇臉書）

    謝典霖海巡與網友互嗆。（擷取自劉宇臉書）

    謝典霖海巡與網友互嗆。（擷取自劉宇臉書）

