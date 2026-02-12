悶死癱瘓兒獲總統特赦 8旬林劉龍子：感謝總統

總統賴清德今依職權發布特赦悶殺重病兒子的82歲林劉龍子，林劉婦下午接受特赦證明書時說「感謝總統」。（資料照）

家住台北市松山區的82歲林劉龍子，照顧因腦膜炎患有重度小兒麻痺致癱瘓在床的兒子長達50多年，2023年間因心力交瘁又擔心自己年事已高，若過世將無人照料兒子、也不想連累其他家人，於是將兒子悶殺，本已被判刑2年半定讞，總統賴清德今依職權發布特赦。林劉婦今日傍晚受訪時表示已相當疲累不願受訪，不過下午接受特赦證明書時曾說「感謝總統」。

檢方表示，總統頒布特赦令後，法務部今下午3時許已派員將特赦證明書送達北檢，檢方立即由主任檢察官梁光宗於下午4時許，將特赦證明書送達受赦免人簽收，後續將依總統特赦令及赦免法規定，免除受赦免人刑之執行，不予發監執行。

白髮蒼蒼的林劉老太太拄著枴杖，傍晚時神情疲憊表示已經相當疲累，且有要事要忙，不願受訪。不過據了解，她下午接受特赦證明書時表示「心情對我來講都差不多啦，感謝總統，真的是很謝謝他」；她還說自己不良於行，坐久也不行，早已無法出門，有空時就靠小孩帶出門走一走而已，「現在可以讓孩子知道媽媽沒罪了，可以放心了。」

