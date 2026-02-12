為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    變身超人力霸王！ 張博洋明路口拜票 拉抬尹立初選選情

    2026/02/12 18:55 記者王榮祥／高雄報導
    張博洋將化身超人力霸王迪卡，明天站路口拜票為尹立助陣。（翻攝張博洋臉書）

    張博洋將化身超人力霸王迪卡，明天站路口拜票為尹立助陣。（翻攝張博洋臉書）

    高市議員張博洋原計畫今晚變身超人力霸王，騎機車帶著另名市議員參選人發文宣，結果試穿超人衣、戴上面具後發現什麼都看不到，宣布改為明天一早路口拜票。

    張博洋今PO出多張試穿超人力霸王服裝的照片，透露本來計畫要穿這一套、騎車載著投入民進黨左楠區市議員黨內初選的尹立，追垃圾車發文宣，但試穿過程中發現戴上超人面具後，什麼都看不到……，好擔心尹立還沒當選，自己先吃一條公共危險，評估後決定改為站路口。

    張博洋說明，超人力霸王服裝是從鳳山一處專門租借COSPLAY服飾的店家租來，租金其實很便宜，選擇力霸王「迪卡」服裝，因為這是他小時候看過的第一部超人力霸王影片，對迪卡很有感，他透露那家店裡還有超人力霸王初代的服裝。

    網友留言大讚張博洋的創意，「這太帥了」、「你勇氣可嘉啊～」、「想跟緊身褲小博合照」、「想知道怎麼解決緊身褲問題」、「太厲害了啦」。

    張博洋今試穿超人力霸王迪卡服裝，順便曬衣服。（翻攝臉書）

    張博洋今試穿超人力霸王迪卡服裝，順便曬衣服。（翻攝臉書）

    張博洋試穿超人力霸王服裝，發現面具戴上去後看不見。（翻攝臉書）

    張博洋試穿超人力霸王服裝，發現面具戴上去後看不見。（翻攝臉書）

