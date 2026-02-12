傳高金素梅現金陽明山買房！AI模擬6500萬元堆疊照曝光

2020年新竹曾破獲一起匪夷所思的住宅現金竊案，金額剛好就是6500萬。圖為警方清點現金照片。（資料照）

無黨籍立委高金素梅涉詐領補助款、違反醫療器材管理法等案被檢調搜索約談。外傳她2022年7月曾以現金6500萬購入位於陽明山的豪宅，引發討論。有網友在Threads上以AI模擬6500萬現金疊起來的圖片，引發熱議。

有媒體報導，高金素梅最近一次的財產申報顯示，她在2022年斥資購入位於陽明山、台北市士林區華岡段三小段的不動產，價值高達6500萬，且當時高金素梅購屋並未貸款，全以現金支付。相關新聞一出，引起討論。

請繼續往下閱讀...

有網友昨日在Threads上發文，以AI圖模擬出6500萬現金疊在一起的照片，貼文立刻吸引超過50萬次瀏覽。

其實，2020年新竹曾破獲一起匪夷所思的住宅現金竊案，金額剛好也是6500萬。當時被害人將6500萬鉅款放在鐵櫃中，結果遭到情侶劉嫌與吳嫌這對「鴛鴦大盜」闖空門，兩人翻箱倒櫃找到這筆鉅款，當下有如中樂透一樣樂壞了，分批將現金搬空。

警方破案後，最後追回4700多萬元現金。當警方在清點時，將部分追回現金堆疊在桌上清點，儘管金額未滿6500萬，但畫面已令人瞠目結舌。也有網友將當時警方清點現金的照片挖出，做為對比，再掀一波討論。

2020年新竹曾破獲一起匪夷所思的住宅現金竊案，金額剛好就是6500萬。（資料照）

圖為1600萬元現金。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法