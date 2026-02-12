賴總統「深感不捨」特赦前派人關心 辯護律師轉述林劉龍子心情

82歲老婦林劉龍子（見圖）以膠帶封住小兒麻痺兒子口鼻致死，全案確定判2年半定讞，總統賴清德今依職權發布特赦。（資料照）

台北市松山區82歲林劉龍子，長期照料患有重度小兒麻痺的52歲林姓么子，心力交瘁又擔心自己年事已高，若過世將無人照料兒子，2023年5月以膠帶封住兒子口鼻致死，台北地院去年5月依家暴殺人罪將劉婦減刑輕判2年6月徒刑，並於判決書中建請總統予以特赦；總統賴清德今天發布特赦令，免除執行刑罰。林劉龍子律師杜俊謙說，阿嬤得知後第一時間說「謝謝」，隨即陷入沉默，但始終認為自己做錯事，內心的悲傷仍在。

杜俊謙表示，此案自二審上訴後，經媒體報導與社會各界高度關注，許多民眾從中看見承擔沉重照顧責任的可憐處境，阿嬤50多年來獨力照顧極重度身心障礙的孩子，長期與社會隔絕，晚年又因病倒下，在長照體系尚未能即時承接的縫隙中，而有這件令人心碎的家庭悲劇，令人動容。

杜俊謙指出，總統府副秘書長何志偉在總統府發布新聞稿前已至林劉龍子女士住處探視、關懷其處境，也轉達賴總統的深切關心，惟當時因考慮司法程序仍在進行，故低調不曾曝光。

「賴總統在了解個案狀況之後深感不捨！」杜俊謙說，法務部權衡法律要件與人道考量後，決定採取「免刑不免罪」的特赦方式，希望在年節前，讓歷經半世紀照顧重擔的老媽媽，得以安心過年，也提醒社會正視高齡長照悲歌背後的制度責任，政府將持續強化長照支持網絡，避免悲劇重演。

杜俊謙坦言，林劉龍子女士得知消息後的第一時間僅說謝謝，她始終認為自己做錯事，即便是現在，內心仍感到悲傷，難以面對外界，同意由律師轉述發言；至於林劉龍子家屬則欣慰高齡媽媽不用服刑坐牢。

