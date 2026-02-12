陳勇勝內定接任財政部政務次長 任內落實高雄零舉債、榮獲招商王

陳勇勝在高雄市財政局長任內，落實零舉借、並讓高雄榮登全國招商王。（財政局提供）

高雄市財政局長陳勇勝今（12日）傳出內定接任財政部政務次長，他5年半來的付出，落實高雄零舉借、並榮登全國招商王，獲得市長陳其邁肯定；對於這項新人事，市長高層與陳勇勝均未否認，強調以行政院發布為準。

陳勇勝是台大經濟學研究所碩士，長年在財政部服務，熟悉相關業務，曾榮獲100年財政部優秀公務員、101年模範公務人員。當年陳其邁擔任立委時，就與在財政部賦稅署擔任聯絡員的陳勇勝熟識，了解他在財政方面的專長。

2020年陳其邁在市長補選獲勝後，小內閣的財政局長第一人選就鎖定、延攬陳勇勝，他也義無反顧南下接下新工作，全心投入，以辦公室為家。

對於內定接任財政部政務次長一職，陳勇勝今天受訪時強調，他聽到時也嚇了一跳，但目前尚未正式公布，他不方便講什麼；高市府則未否認這項新人事案，表示要以行政院發布為準，也很感謝陳勇勝這5年半的辛苦付出。

56歲的陳勇勝精於財政試算，任內協助陳其邁落實財政紀律，推動減債，讓高雄市債務逐年下降。截至113年底，高雄市已連續4年零舉債，累計償還201億元，為六都中減債第二多。

高市榮登全國招商王，陳勇勝也是最大功臣，促參績效勇奪全國第一，以113年度為例，成功招商17案，總金額突破千億元，達1021億元，再創歷史新高，較陳其邁上任前的4.76億元成長逾百倍。

市府高層表示，腦筋動得快的陳勇勝，任內更讓高雄率先全國，取得綠色債券發行資格，節省利息約20億元；去年中，高雄銀行董事長鄭美玲請辭後，陳勇勝擔任救火隊，身兼高雄銀行董事長，對高雄財政的貢獻有目共睹。

