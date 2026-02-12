為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    韓式烤肉店公告「中國人禁入店」 陸委會曝：因非法僱用被開罰

    2026/02/12 18:15 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑今天表示，韓式火鍋店因為聘僱越南籍失聯移工及1位中國人士非法工作，所以被查緝。（記者陳鈺馥攝）

    台北市萬華區一家烤肉店近日張貼公告，要求未持有台灣身分證的中國人勿進入店內，引發網路熱議。陸委會發言人梁文傑今天表示，該案是去年3月26日被查緝的，因為聘僱越南籍失聯移工及1位中國人士非法工作，所以被查緝。

    該公告上寫著「因應兩岸關係條例，本店為防堵觸法，來往兩岸中國人，未持台灣身分證，請勿進入本店」，網友拍下照片在社群平台發文後，不到一天破85萬次瀏覽，引發正反兩極討論。

    店家員工對外聲稱，4、5年前開放中國遊客旅遊之前，店內曾聘僱一名中配員工，當時她的孩子感冒，急著回家照顧，她的中國親友剛好來訪，便好心幫忙收盤子，沒想到卻引發誤會。當時那位中客幫中配員工收盤子的畫面被拍下檢舉，被指控為非法勞工，遭到政府重罰。

    對此，梁文傑在陸委會記者會表示，新聞報導很多都是簡化，往往被查緝對象的說法，也可能過分簡化，我們不知道實際細節。只知道該案是去年3月26日被查緝的，原因是聘僱越南籍的失聯移工，還有一位中國人士非法工作而被查緝。

    據陸委會瞭解，北市府目前對非法僱用越南籍外勞裁罰15萬；違法僱用中國人是刑事處罰，主管機關已移送地檢署偵辦中，詳情請洽移民署了解。

