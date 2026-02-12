是否註銷中配李貞秀台灣身分 梁文傑回應了

陸委會12日舉行例行記者會，副主委梁文傑針對民眾黨立委李貞秀國籍爭議向外界說明。（記者羅沛德攝）

民眾黨中配立委李貞秀雙重國籍爭議，內政部發函給立法院及李女，要求2月13日前，提供已辦理放棄中國國籍的書面資料。李貞秀若不提供給內政部，陸委會是否考慮註銷她的台灣身分？陸委會發言人梁文傑今天說，我方原則及前提是，如果你身分轉換沒有完成的話，當初發給你的身分證，等於自始沒有取得台灣身分。

梁文傑在陸委會記者會表示，李貞秀的台灣身分跟其它類似問題的中配是一樣的，去年有進行專案處理，所以不會特別對她有不一樣待遇，有類似情況的，該怎麼做、就怎麼做，跟兩岸條例沒有什麼關係。

梁文傑指出，至於李貞秀申請放棄國籍，算不算有效，這部分由內政部認定。內政部提到已經三次發函，李貞秀說她有收到公文，但「開都沒有打開」，有收到在法律上就是有送達，送達就是有效力。

媒體問及，入籍年限從繳交喪失原籍證明起算點？是否會波及其他中配群體？梁文傑說，李貞秀是新的案例，過去從來沒碰過，我方原則是，如果你身分轉換沒有完成的話，當初發給你的身分證，等於自始沒有取得台灣身分。

梁文傑舉例，例如某兩人結婚10年，10年來都沒有結婚登記、只有請客，雖然實際上是夫妻，但法律上是無實質效力的，不過法院審判也未必照此原則進行，所以這部分會再討論研究，之後會做出結論，也會找相關學者就這部分實質效力討論後再做認定。

針對過年後，陸委會將召集相關機關討論什麼？梁文傑說，主要是要討論選務機關審查參選人資格時，特別是取得台灣籍的中國人士要參選時，過去只審查有無拿到身分證10年，現在既然有新的情況，會討論未來審查程序要如何進行。

關於違反兩岸條例9-1條，該法有規定可以解職嗎？梁文傑說，我們會做出解釋，如果她取得台灣身分有些必要條件沒有完成，在民法和公法上的權利要從哪裡開始起算，我們不會針對解職或不解職的問題，而是針對民法和公法上權利義務的問題。

