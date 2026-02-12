賴清德特赦8旬老婦 承諾把「長期照顧」視為重要人權議題

賴清德今依職權發布特赦老婦。（資料照）

八旬婦人林劉龍子照護癱患兒至少50年，心力交瘁之下悶殺臥床兒子，被依殺人罪判2年6月徒刑。對此，總統賴清德今日發布特赦令，免除執行刑罰，並承諾將以此案為鑑，把「長期照顧」視為重要人權與社會安全議題。

賴清德在臉書發文表示，他依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條，批示同意特赦八旬婦人林劉女士，以「免刑不免罪」的特赦方式，免除發監執行。

賴清德指出，本案經由司法審理，已於今年1月16日定讞。由於審理法院及多位立法委員均建請特赦、《赦免法》主管機關法務部也認為，綜合本案情節，已經沒有實際執行刑罰的必要性。他在審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，決定以「免刑不免罪」的特赦方式，以回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。

賴清德說，長照是執政團隊積極投入的重要國家政策，今年1月起長照3.0更已經上路，他們將以此案為鑑，把「長期照顧」視為重要人權與社會安全議題。也誠摯希望，促進長照3.0、提供各項長照服務等的中央政府總預算，能夠盡速在立法院通過，不分你我一起建立更友善、更完備的長照體系。

