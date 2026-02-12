國會大亂鬥10立委被起訴 林楚茵：王鴻薇動手打人還嘲諷

民進黨立委林楚茵。（資料照）

立法院前年爆發多起肢體衝突，國民黨立委王鴻薇與民進黨立委林楚茵互相提告，台北地檢署今（12日）偵結依傷害等罪起訴。對此，林楚茵表示，她尊重司法程序，也會在法庭上據理力爭，因為影像畫面很清楚，當時是王鴻薇歇斯底里地動手，動手打人後還出言嘲諷。

立法院近兩年發生多起肢體衝突，北檢今依傷害等罪起訴國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，以及民進黨立委林淑芬、林楚茵、柯建銘。另外，國民黨立委洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲、徐巧芯獲不起訴處分。其中，2024年7月8日，王鴻薇與林楚茵在審查「公職人員選舉罷免法修正草案」時，因爭搶座位糾紛，發生衝突，兩人互毆也互相提告。

請繼續往下閱讀...

針對北檢起訴案件，林楚茵透過臉書撰文回應，影像畫面很清楚，當時就是王鴻薇歇斯底里地動手。自己尊重司法程序，也會在法庭上據理力爭，讓全貌真相被完整還原，並證明王鴻薇才是那個使用暴力的人。

林楚茵強調，至於動手打人後還出言嘲諷的行為，除了藐視法律外，更是挑戰一般人的道德底線。不僅社會大眾在看，相信司法也會做出公正判斷。

王鴻薇則說，她今天下樓看到前民眾黨立委林國成也被起訴，所以現在看起來，檢調針對不管是前委員還是現任委員，都立刻做出起訴的動作。

王鴻薇表示，她個人的部分，比較關心林楚茵有沒有被起訴，「因為林楚茵事實上有打我，是她先動手」，所以如果林楚茵也被起訴的話，未來她還是會再整個的司法上繼續做努力，「繼續告啊！」因為林楚茵告她，所以她還是會在司法上面，繼續尋求我們應該有的正義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法