    首頁 > 政治

    誠實面對人民需求！賴瑞隆籲在野百里侯選將 支持總預算付委

    2026/02/17 08:20 記者林哲遠／台北報導
    藍白拒審今年度中央政府總預算案，民進黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆喊話，有志參選地方首長的委員，應該把地方建設與民生需求放在黨團算計之前，讓總預算付委審查。（資料照）

    今年度總預算遭藍白惡意杯葛已逾五個月，創下預算會期不審預算的憲政惡例；面對九合一大選壓力，國民黨卻選擇提出七一八億元的新興計畫動支案，為自己拒審總預算開脫。民進黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆喊話，有志參選地方首長的委員，更應該把地方建設與民生需求，放在黨團算計之前，讓總預算付委審查。

    賴瑞隆指出，國民黨此舉，恰好凸顯他們顯然已意識到中央政府總預算，對於民生政策推動與地方建設的重要性。在野黨一邊杯葛總預算依法付委審查，一邊又高舉「關心民生」的旗幟，但其實真正負責任的做法，是讓總預算案付委審查，有任何建議皆可共商，而不是破壞制度、沒收討論機會。

    賴瑞隆續指，從頭到尾，正是藍白拒絕依法審查總預算，才會把TPASS等推到斷炊邊緣，北北基桃的首長卻又企圖把責任推回中央，無異於作賊喊捉賊。他及多位高雄民代先前示警，總預算被卡恐影響「大林蒲遷村」等重要建設，國民黨置之不理，突顯出藍營對南北建設的重視落差。

    「藍營切割處理預算、嚴重衝擊國家治理」

    國家預算是一個環環相扣的整體。賴瑞隆強調，國防預算關乎國家安全，亦與穩定的經濟發展民生息息相關；而若基礎建設預算無法通過，各縣市建設就會受影響，最終是人民的生活品質受影響，藍營把預算切割處理，不只是技術問題，而是對國家治理的嚴重衝擊。

    賴瑞隆呼籲，所有關注國家發展、南部權益的在野黨立委，誠實面對人民需求，只要願意讓總預算回到正常、合法的審查程序，不分黨派，他們都樂觀其成。

