列林國成「大街罵人小巷道歉」惡劣事蹟 張育萌：是慣犯

前民眾黨立委林國成。（資料照）

台灣民眾黨前不分區立委林國成去年7月於黨內公開集會期間持麥飆罵總統賴清德三字經並被直播放送，後遭賴提告，而北檢今（12）偵結認定林國成言語已構成公然侮辱，將依法公訴。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，林國成根本就是慣犯，而且每次都大街罵人，小巷道歉，黃國昌讓民眾黨永遠學不會：政治可以用力批評，但不能沒有底線。

張育萌在臉書PO文表示，林國成才痛失立委職位不到兩週就直接被起訴，去年7月，民眾黨跑到民進黨黨部前面，辦反罷免造勢，當時還是立委的林國成，一上台就用三字經問候賴清德，總共連續五次飆髒話通通被民眾黨全程直播，今天北檢偵結，認定林國成的行為「故意貶損賴清德名譽，逾越合理接受範圍」，以公然侮辱罪嫌起訴，今天中午，林國成道歉，說他為社會帶來不好的示範，「當時事發後便有表示的確不妥」，問題是，林國成根本就是慣犯而且每次都大街罵人，小巷道歉。

張育萌分析，早在他當立委前，去高雄幫民眾黨造勢，就莫名其妙說「有一個叫做苗博雅，我是稱呼他小姐，但是他穿什麼？不屑叫他小姐」，林國成在台北市當議員的時候，也跟苗博雅當過同事。不同黨派當然可以政策辯論、理性攻防，都什麼時代了，還要扯對方的外表和性向？重點是，去高雄造勢，扯台北市議員幹嘛？

張育萌指出，結果一樣，林國成又是「罵完人就跑」，只在臉書上發文說「用詞不精準，並無他意」，林國成剛上任不分區立委時，國民黨要修法，讓 NCC 委員改成「政黨比例推薦制」，當時，NCC主委陳耀祥只是表達反對，明明不是林國成的質詢時間，他自己從位子上跳起來，對陳耀祥爆粗口開罵。

張育萌續指，去年10月，林國成在總質詢時，要監督「美濃大峽谷」案事實上，檢調當時已經在調查，昨天偵結歷經14波搜索和拘提，總共起訴106人，結果，林國成硬要把它取名叫「邁瑩大峽谷」。劉世芳當場糾正，「那邊的地理位置不叫這個名字，它是美濃。」林國成竟然強辯說「我講這樣有什麼錯？」「還要妳來糾正我啊？」

張育萌直言，一個政黨只會超速暴衝，失去道德的約束就會變成這樣為了博取鎂光燈，每個民代都變成「館長化」的政客，比賽誰比較誇張，黃國昌讓民眾黨永遠學不會：政治可以用力批評，但不能沒有底線。

