央廣遭內鬼置入五星旗 不排除有中共因素

國營媒體中央廣播電台官網首頁，去年遭「內鬼」置入五星旗，涉案的前央廣組長岳昭莒、前央廣工程師吳政勳，已被檢方起訴求處重刑。關於該案有無中共滲透可能？熟稔內情人士透露，岳男在央廣任職數十年，父執輩曾任情報單位，中共慣常接觸此類人員，不排除背後有中共因素的介入。

二○二五年九月十一日，央廣官網遭不明人士入侵，被惡意竄改置放中國五星旗，北檢查出「內鬼」工程師吳政勳、網路媒體組主管岳昭莒、黃姓廠商涉案，並意圖於雙十國慶故技重施。

檢方調查，岳昭莒持有、保管央廣官網原始程式碼，三人共組LINE群組，共同謀議攻擊央廣官網；吳男也涉嫌利用管理權限，在後台屏蔽中國異議人士戚洪獨家專訪、陸委會主委邱垂正訪美等新聞，甚至讓央廣日語版新聞網頁出現簡體中文。

知情人士指出，中央廣播電台早年對中國大陸進行心戰廣播，包括宣揚三民主義的優越性，揭穿中國共產黨各種暴政罪行。央廣近年持續製播節目，透視中國對台統戰滲透，戰時也是政府對外傳遞正確資訊的重要管道。

知情人士透露，岳昭莒在央廣工作數十年，過去業務範圍涉及「對匪廣播」，其父執輩曾經任職於情報單位，工作業務也和中國大陸相關，因中共經常接觸此類人員，不排除背後有中共的因素介入。

另外，前立委黃國昌國會辦公室去年曾向央廣索資，包括褒忠分台十年來的歷次發射機所有工作數據資料，因為有違常理、非一般國會問政會索取的資料，也讓央廣內部提高警覺。

官員受訪表示，央廣是國家重要關鍵基礎設施，褒忠分台是重要分台，平時就有保二總隊進駐保護。黃國昌國會辦公室曾來索取機密資料，央廣只有提供「公開資料」，不會提供任何機密資料。

黃國昌曾澄清指出，索資內容是為查證央廣工會檢舉內容，而央廣回覆給他的內容，沒有提及是敏感的機密文件。

