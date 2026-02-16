為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國若武力犯台 第五縱隊恐攻佔央廣

    2026/02/16 08:00 記者陳鈺馥／台北報導
    我國關鍵基礎設施「中央廣播電台」肩負戰時政府對外發布消息的重任。（資料照）

    我國關鍵基礎設施「中央廣播電台」肩負戰時政府對外發布消息的重任，據透露，如果中國武力犯台，解放軍或台灣內部第五縱隊可能採取佔領廣播電台的行動，也可能以無人機發動攻擊。

    為提供全國民眾平時準備及因應戰時的緊急應變參考資訊，國防部已印發「台灣全民安全指引」（小橘書），內容提到倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息。

    「台灣全民安全指引」更提及，若網路或通訊中斷，可透過廣播獲得資訊。若在危機來臨時，廣播系統遭受破壞無法使用，請改至附近派出所、村里辦公室獲取正確資訊。

    知情官員受訪表示，戰爭時，中共會先用衛星來干擾，如果中國想要用佔領方式，它就不會破壞國營廣播電台、電視台等設施，它會想透過我方傳播管道去傳達哪邊已經淪陷或投降，或者發布它們想要散布的訊息。

    官員指出，如果情況非常危急，必須玉石俱焚情況下，我方可能會先破壞設備，不讓廣播電台落入解放軍手中。不過，根據我方研判，應該不至於出現這種情況，因為國營廣播電台是重要關鍵基礎設施，政府一定強化關鍵基礎設施的防衛及因應各種可能情況。

    官員進一步說，央廣所在地位於衛戍區內，靠近松山機場禁制區，都有納入相關演習之中，並設有多層防衛，重要據點部署警力保護，例如有保二總隊進駐防衛，重要據點褒忠分台亦有，以因應特殊情況。

    「守護關鍵基礎設施，要有長期抗戰的準備！」官員強調，包括米、油、糧食等等，都要充分整備，國營廣播電台一定是做好長期抗戰的準備，才能持續對外發聲，而且也要注意無人機的干擾，這部分都會特別注意。

    官員說，因為廣播電台發射塔設備高大又明顯，完全無法藏匿。當年二戰時，日本政府在台灣的廣播放送所曾遭美國軍機發射子彈攻擊，當時美方想讓日本政府停止對外發聲，就不是採用全部摧毀殆盡的方式。

    他強調，國共內戰時，中央廣播電台撤退到重慶，廣播設備也搬到那邊，當時國民黨政府製播反共廣播劇，不過最後撤退到台灣時，為了避免電台落入中共手中，還是有把設備摧毀。如果台海發生戰爭，公廣集團、央廣電台、漢聲電台等重要電台，一定要守住，絕不能落入敵人或第五縱隊手中。

