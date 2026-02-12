為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高嘉瑜提港湖「四季紅」配票 同志樂見但憂仍成一枝獨秀

    2026/02/12 16:33 記者孫唯容／台北報導
    前民進黨立委高嘉瑜日前登記參選北市港湖議員，今（12）日高嘉瑜喊話「配票追求全壘打，集中票投民進黨」，直言自己在2024大選是泛綠分裂的受害者，因此提出「四季紅」配票策略，希望讓港湖區四席議員全上。（資料照）

    前民進黨立委高嘉瑜回鍋參選北市港湖區議員，今（12）日喊話「配票追求全壘打，集中票投民進黨」，直言在2024大選是泛綠分裂的受害者，因此提出「四季紅」配票策略，希望港湖區4席民進黨議員全上。高嘉瑜的喊話，黨籍同志都不反對，但除了認為需各自努力，擴大票源外，也擔心高若繼續走個人明星路線，配票結果還是她一支獨秀。

    議員何孟樺表示，高嘉瑜過去是「快樂小鳥」四處飛翔，如今一再提起要配票，令港湖地方議論紛紛。她對配票樂見其成，也會像2022、2024兩次大選一樣，全力配合黨的方針。不過，就像高嘉瑜有自己的想法，選民們也有很多不同的想法。如今民進黨支持者的特性之一，就是不會只因為是民進黨就一定支持，所以配票未必能夠成功，民進黨要4席全上，需要協同作戰，一致對外，也需要各自努力。

    當年因高嘉瑜高票而淪落選頭的議員王孝維指出，當年沈富雄自主把票拿出來，有非常好的心胸，高嘉瑜若要執行「四季紅」配票，「還真的很感謝她」，希望大家要把話講開，清楚知道高嘉瑜說的「四季紅」要怎麼做。

    參選新人陳又新表示，適當的配票策略，可以讓民進黨取得四席，但也要考慮新世代能不能接受配票的方式，操作上需要更細膩，必須思考作法上如何讓新世代選民接受；不能讓選民覺得自己是投票機器，或是偏離民主價值。

    陳又新也說，現階段民進黨如何在港湖擴大爭取支持，把餅做大是更重要的事情，若無法獲得更多支持的話，票源也不夠。以分票而言，高嘉瑜可能要委屈一點，因為她人氣旺、知名度高，遠遠領先其他候選人，如果她繼續走個人明星路線，恐怕配票結果，還是她一支獨秀。

