老婦林劉龍子照顧腦麻兒憂若過世無人照料 嘴塞1萬紅包悶死

82歲老婦林劉龍子（見圖）以膠帶封住小兒麻痺兒子口鼻致死，全案確定判2年半定讞，總統賴清德今依職權發布特赦。（資料照）

總統賴清德今日發布特赦令，特赦殺害52歲患小兒麻痺么子的82歲婦人林劉龍子，免除執行刑罰。台北市松山區82歲林劉龍子，長期照料患有重度小兒麻痺的52歲林姓么子，心力交瘁又擔心自己年事已高，若過世將無人照料兒子，也不想連累其他家人，2023年5月以膠帶封住兒子口鼻致死，台北地院去年5月依家暴殺人罪將劉婦減刑輕判2年6月徒刑，並於判決書中建請總統予以特赦；被告辯護人上訴後，今年1月16日辯方撤回上訴，全案確定判2年半定讞，總統賴清德今依職權發布特赦。

判決指出，劉婦與90歲林姓丈夫育有3子，么兒自小患有重度小兒麻痺，2023年5月12日清晨，劉婦趁菲籍看護離開兒子房間時，將門反鎖，將裝有1萬元現金的紅包袋塞入兒子口中，再以口水巾、膠帶摀住兒子口鼻致窒息而亡。

看護上午7時許發現林男倒臥床上，口鼻纏著膠帶氣絕，劉婦呆坐一旁不停哭泣，見狀立即通知劉婦二兒媳，兒媳報警處理，警消到場時林男已明顯死亡。

劉婦坦承殺子，供稱她身體狀況不佳，擔心自己將不久於人世，老公中風不良於行，另2子也已各組家庭，么子的照顧與醫療費用高昂，她擔心自己過世後無人照料么兒，或造成其他家人的負擔，決定一了百了。

台北地院合議庭裁定本案不採行國民法官制，由職業法官合議庭審判長歐陽儀、受命法官蕭淳尹、陪席法官趙書郁審理。

殺人罪最輕本刑為10年以上，合議庭認定劉婦符合自首減刑規定，並考量劉婦照顧兒子半世紀，還賣房籌措照顧費，為照顧兒子而跌倒骨折，心臟也裝支架，依刑法59條「情堪憫恕」再減刑，但案發時她年僅79歲，不符80歲的再減刑要件，經2次減刑後，仍只能判最輕刑期2年6月；且因未達刑期2年以下的緩刑必要條件，也不得判緩刑。

一審於判決書中特地提到，本案源於極其特殊而複雜的動機，且難以再犯，不論從應報、一般預防、特別預防的刑罰目的而言，都沒有執行宣告刑的必要，但若不執行，難以想像可能會使社會上其他照顧者有恃無恐，恣意殺害被照顧者，但劉婦的情況確實特殊，犯罪情狀有顯堪憫恕之處，建請總統依赦免法規定，予以特赦。

此判決曝光後，引發社會關注與普遍的同情，去年11月高等法院二審開庭，辯護律師主張劉婦是「謀為同歸於盡」，但於兒子死亡後受到驚嚇而未輕生，殺子是絕望下的表現，劉婦么兒殘疾50多年，無法自理生活，全靠劉婦全心照顧，她不可能再犯，沒有執行刑罰必要，請求再減刑或特赦。

經檢、辯協調，於今年1月16日撤回上訴，因此全案依一審判決定讞。總統賴清德今依特赦法規定，批示同意特赦林劉龍子，免除發監執行。

一審北院合議庭3位法官，因農曆年後審案將進入忙碌狀態，目前已分別請假出國旅遊，無從回應總統的特赦令。

