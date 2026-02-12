綠營民調揭逾7成人民挺台美ART 陳清龍諷「吹哨壯膽」

民進黨昨公布民調，指出逾7成跨黨派民眾支持立院盡速審議台美關稅法案；對此，民眾黨團總召陳清龍（中）今諷高滿意度民調是「吹哨壯膽」。（資料照）

台美對等關稅談判即將底定，行政院副院長鄭麗君日前率談判團隊搭機赴美進行最後會談，可望最快明（13）日正式簽署「台美對等貿易協定」（ART），而民進黨政策會執行長吳思瑤昨更公布民調，指出逾7成跨黨派民眾支持立院盡速審議台美關稅法案；對此，民眾黨團總召陳清龍今指出，政府至今除15%關稅、其餘談判結果外界仍一無所知，更反諷高滿意度民調是「吹哨壯膽」，再次呼籲中央公開說明。

陳清龍表示，目前台美對等貿易協定仍未簽署，除15%關稅不疊加以外，台灣到底被迫開放哪些市場？又讓步哪些非關稅貿易障礙？對於人民的食安、本土的農業與漁業的衝擊是什麼？外界仍一無所知，國會更無從審議。

他更反諷，台美對等貿易協定仍鎖在黑箱中、尚未送至國會，但卓榮泰院長甚至呼籲減少不必要揣測，民進黨還可以公布民調稱，有高比例民眾滿意關稅談判結果，並要求立法院儘速審查，請問是在「吹哨壯膽」？還是只想閹割國會實質審議的權力，無論犧牲了什麼，國會都只能吞下去？

總統賴清德2014年曾評論服貿爭議，指「一個對台灣政治、經濟層面影響深遠的協議，在事前以黑箱作業的方式，未審慎評估各行各業所受的衝擊，就送入國會，這是獨裁心態」。陳清龍批評，鄭麗君昔言亦如是，如今卻代表赴美談判，反問賴政府是忘記了，還是害怕想起來？

他再次呼籲，賴政府應於簽署台美對等貿易協定前，公開與社會說明並溝通協定衝擊項目，待簽署並送至國會後，立法院應從嚴審查，確保人民的權益不遭犧牲。

