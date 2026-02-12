政院版國防特別條例可望付委 卓榮泰：露出希望的曙光

針對1.25兆國防特別條例草案，立院民眾黨團表態，將同意院版軍購條例付委，行政院長卓榮泰今（12）日在院會發表歲末談話時表示，看到國會露出希望的曙光。（圖由行政院提供）

針對1.25兆國防特別條例草案，立院民眾黨團表態，將同意院版軍購條例付委，行政院長卓榮泰今（12）日在院會發表歲末談話時表示，賴總統昨率國防部長、參謀總長與三軍司令舉行記者會，經過一整天，看到國會露出希望的曙光，誠摯希望在野黨不要再阻擋法案。此外，儘速讓國防特別條例草案及今年度中央政府總預算案付委進行合理審查，也唯有國會善盡責任，才是全民之福。

卓揆表示，賴總統、國防部長顧立雄昨在記者會也清楚表示，針對軍人加薪部分，自2017至2025這8年間，各項加給與調薪共調升27次，其中軍公教通案調薪總計達14%，不僅完成23項加給調升，還包括國軍裝備換新、老舊眷舍改建等，而在2025年國軍的加給調升就高達138億元。

請繼續往下閱讀...

卓揆指出，有關國軍與警消預算爭議，政府一再表示，依據憲法規定，由行政院提出預算、立法院議決預算，立法院沒有任何職權可以侵犯行政院專屬預算權，而近期立法院通過具爭議性的法案，行政院還是會向憲法法庭請求釋憲來解決，一旦憲法法庭裁判合憲，行政院願意在憲法的精神下如實編列預算，而且追溯全數預算的編列；如不合憲，也符合行政院編列預算，立法院只能審議預算的原則，讓行政院專屬預算權能夠獲得伸張。

卓榮泰強調，不論關稅談判、軍購或中央政府總預算，都需要朝野一致對外，這也是國人共同的期待，「希望在年後春暖花開，重新回到議事桌上，讓國會能正常合理審查相關預算，以及未來談判的結果」。

行政院發言人李慧芝也說，軍事採購是政府對政府，行政院版特別條例也是台灣與美國雙方經過非常縝密的溝通跟評估，是有整體戰略構想，有完善的建軍規劃，是兼顧軍事採購的實務程序，也是為了提升國防能量。

李慧芝表示，國際民主社會都認為，強化台灣的國防是有急迫性、也有必要性，賴總統昨在記者會也有說明，現在國家面臨的威脅是不斷提升，建軍的工作是更迫切。賴總統今天在專訪中也有指出，台灣必須要加大、加強防禦的能力，也呼籲朝野各黨團要攜手團結，大家必須一致對外。

李慧芝呼籲，希望立法院能儘速審議，通過行政院版為主的國防特別條例，也希望立委能理性審議、審慎評估，才能有效提升國防自主能力，守護區域的和平，也守護大家習以為常的民主生活，才能確保經濟持續繁榮穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法