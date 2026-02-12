為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    卓揆稱全面接受新核能 經濟部透露：研擬高階核廢料選址條例

    2026/02/12 14:52 記者鍾麗華／台北報導
    經濟部次長江文若解釋，經濟部持續密切關注國際間新式核能發展，並且將了解、研究什麼樣的技術最適合台灣。（行政院提供）

    經濟部次長江文若解釋，經濟部持續密切關注國際間新式核能發展，並且將了解、研究什麼樣的技術最適合台灣。（行政院提供）

    台灣正式走入非核家園，不過，行政院長卓榮泰日前表示，會全面接觸全世界先進的新式核能技術。經濟部能源署副組長游翔瑋今（12）日在行政院會後記者會表示，經濟部正在研議「高階核廢料選址條例」草案，涉及地質條件界定、公民溝通程序，法案持續處理中，待法制完備後再進行後續討論。

    卓揆日前出席工研院先進半導體研發基地動土典禮，他致詞提到，國力就是電力，除繼續落實二次能源轉型，開發多元綠能、強化電網韌性外，也將全面接受全世界先進的新式核能技術，讓產業界更安心。不過，前客委會主委楊長鎮說，如此輕鬆轉向，讓他感到被羞辱，「突然核廢料就有了去處？人口密集、處處斷層難選址也都不再是問題？」

    行政院發言人李慧芝表示，對於產業關心的電力議題，政府會落實總統賴清德提出的二次能源轉型，持續開發多元綠能、深度節能智慧儲能、強化電網韌性，至於全球各地研發的新式核能技術，政府則是採取開放態度來接觸、了解。

    李慧芝強調，無論新式核能或是傳統核能，政府都是秉持核安有保障、核廢有去處、社會有高度共識，再做審慎評估，這3個目標都是最高原則，至於核安有保障的標準，將會尊重核安會的認定。

    經濟部次長江文若解釋，經濟部持續密切關注國際間新式核能發展，並且將了解、研究什麼樣的技術最適合台灣。

    至於核廢料問題，游翔瑋說，目前使用過的核子燃料棒都還在核電廠，而無論低階、高階核廢料未來都要有處理方向，經濟部正在進行「高階核廢料選址條例」草案研議，中間涉及到包含地質條件要件如何界定，以及公眾溝通的程序要如何進行，目前法案還在研議中，當然要等到相關法制完備之後，才會進行後續的討論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播