賀新春 國民黨主席鄭麗文南門市場採買年貨

國民黨主席鄭麗文日前到台北市南門市場採買年貨，造訪多家知名老字號，並介紹自己最愛的美食。（國民黨提供）

今天是農曆除夕，國民黨主席鄭麗文日前到台北市南門市場採買年貨，鄭麗文造訪多家知名老字號，採購年糕、魚丸等商品，並強忍住流口水，介紹自己最愛的美食。

鄭麗文表示，每年過年她一定要採買的商品，就是南門市場的老字號「南園」，「南園」販售的年糕有紅豆、綜合等多種口味，以及她的最愛「八寶飯」。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文說，大家過年一定要吃年糕，才能步步高升，年前採買年糕，除了因為自己愛吃，拜拜時也一定要有年糕。

鄭麗文並介紹處理年糕的小撇步，強調她不會沾裹雞蛋液，而是拍一點太白粉後，直接放入油鍋裡煎，這樣處理的年糕表皮就會是酥酥薄薄、焦焦的口感，十分好吃。此時，身旁一名助理問鄭麗文，有沒有機會可以吃到？她卻立刻回說，「慢慢等吧！」

走到另一個知名商家「盧記魚丸」時，鄭麗文頻說「超香的」，「口水快要流出來了」，當看到店家正在製作手工蛋餃時，鄭麗文還強忍住口水直說，「這個超好吃」。

鄭麗文在南門市場與隨行人員一起祝福大家新年快樂、幸福加碼、馬上發財，她還向拜訪的商家提前賀節，祝福生意興榮、賺大錢。

國民黨主席鄭麗文日前到台北市南門市場採買年貨，造訪多家知名老字號，並介紹自己最愛的美食。（國民黨提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法