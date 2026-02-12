趙少康肯定李四川是新北需要的人 建議中市提名參考新北協調整合作法

前中廣董事長、「戰鬥藍」領袖趙少康。（資料照）

國民黨已經篤定推出台北市副市長李四川參選新北市長，前中廣董事長、「戰鬥藍」領袖趙少康今天在臉書發文表示，「李四川就是新北需要的人」，並表達全力支持李四川，他也期待藍、白攜手合作，一起為新北找出最好的選擇。

對於目前國民黨在台中市長人選提名出現僵局，趙少康建議，台中市應該好好參考新北市的作法，早一點協調整合，推出最強人選，避免內耗，才能把戰力集中對外，贏得勝選。

趙少康說，新北市這一戰，還有一個更重要的關鍵，就是藍、白兩黨後續的協調，他一再強調藍、白一定要合作，不能各走各的，不能增加風險，經過2024大選的經驗，大家應該都看得很清楚，「我相信黃國昌主席是有這樣的風度，願意遵守遊戲規則。」

趙少康表示，雖然李四川目前是台北市副市長，但其歷練非常完整，曾任新北市副市長、高雄市副市長、行政院秘書長、國民黨秘書長，一路走來，都是非常專業、扎實的行政官員，更重要的是，李四川是學工程出身，學工程的人都有的特質就是務實、看數據、重效率、重成果、不譁眾取寵，這正是現在新北市最需要的市長類型。

趙少康並肯定新北市長侯友宜以及原本爭取提名的新北市副市長劉和然的氣度，他強調，在這個時間點侯友宜願意站出來協調，選擇團結力挺李四川，展現出顧全大局、以勝選為優先的態度，因為選舉從來不是只看個人，而是要看整體形勢、看誰最有機會贏、誰最能帶領新北繼續向前。

