黃承鋒民眾黨初選民調敗給「加權」 父親黃永昌：真的很離譜

民眾黨新北議員初選民調 ，黃承鋒（左）輸給吳亞倫，日前申請複查，黃承鋒與父親、國民黨新北市議員黃永昌（右）今說，待複查結果出來，再看怎麼處理。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市議員黃永昌次子黃承鋒，身披民眾黨投入第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員初選，民眾黨2月4日於官網公告，黃承鋒以45.3372%，輸給民眾黨黨代表吳亞倫的54.6628%，黃承鋒日前已申請複查，今天他跟黃永昌共同受訪，黃永昌強調初選結果「真的很離譜」，電話支持通數經過加權後，從贏變成輸，將待複查結果出來後，再看怎麼處理。

黃永昌今與黃承鋒一同出席新北市長侯友宜視察三峽長福橋改建工程記者會，對於民調初選看法，黃承鋒表示，他目前繼續等複查結果，對於黨內初選機制，他認為「都是公平的」，只不過沒有人樂見發生這種情況，沒人預見到民調（電話支持通數）贏這麼多仍可以輸掉。

黃永昌強調，這次民調初選結果「真的很離譜」，黃承鋒接到183通支持電話，對手吳亞倫僅126通，但民調第1頁跟最後1頁的加權差了130幾倍，輸了9.3%，他說，等複查結果出來後，再跟兒子看怎麼處理，先讓民眾黨選舉決策委員會決定怎麼做。

若申覆後仍結果維持不變，是否繼續留在民眾黨努力，或考慮退黨參選？黃承鋒回應「這後面再討論了，申覆結果出來再說」。

