國防特別條例》藍白黨內意見分歧 戰略專家：已壓不住美方壓力與民意

台灣安保協會副秘書長何澄輝。（資料照）

國防特別預算條例持續引發朝野攻防，針對民眾黨團總召陳清龍透露願將政院版付委，但黨主席黃國昌隨即唱反調稱「不會通過」，顯示在野黨內部出現分歧。台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪分析，藍白內部之所以出現雜音，主因在於「美方壓力」與「民意落差」已大到無法忽視；他直言，若國民黨與民眾黨繼續無視美日盟邦態度與國內主流民意，恐將面臨政治上的「滅頂之災」。

何澄輝指出，阻擋預算雖是藍白陣營政治鬥爭的延續，但近期民調顯示賴清德總統支持度與政黨信任度大幅提升，關鍵在於民眾對「關稅」與「國防預算」2大議題有高度共識。在美方強烈表態下，民意對通過預算的呼聲越來越高，反觀藍白陣營一年來的作為，民眾認同度卻越來越低。

「這攸關台灣的安全與發展，且兩者息息相關」，何澄輝舉例，韓國因國防預算延宕造成極大損失，前車之鑑歷歷在目；反觀日本大選，面對外敵威脅展現團結，親中派在選舉中慘敗。他認為，這些國際案例讓台灣民眾非常有感，若在野黨繼續採取「兩邊游移」或「內部掣肘」的策略，不僅不符合國際外交禮儀，更會被視為置台灣生死於不顧。

何澄輝進一步分析，韓國總統李在明的「平衡路線」已經失敗，韓國擁有比台灣更大的經濟量體與駐韓美軍，都無法在中美間左右逢源，台灣更無能力操作此類槓桿。他強調，國民黨內如許毓仁等具深厚美方背景的立委，已明確傳達美方意志認為「非過不可」，顯示黨內親美派與傅崐萁為首的強硬派已產生分裂。

對於國民黨部分人士近期批評AIT處長谷立言，何澄輝嚴厲批評此舉「冒天下之大不韙」，不僅非常過分且不符外交禮儀，國民黨至今未道歉也未譴責，但是黨內卻有一堆人跳出來力挺谷立言，證明連藍營內部都知道這樣做不對。他警告，若繼續惡搞下去，國民黨面臨的將不只是選舉輸贏，而是政治上能否「繼續存活」的問題。

