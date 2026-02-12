力拚港湖全壘打！高嘉瑜喊「四季紅」配票：集中選票投民進黨

民進黨台北市港湖選區市議員參選人高嘉瑜，今（12）日在臉書喊出「港湖民進黨，配票追求全壘打，集中票投民進黨」，更建議民進黨在港湖區採取「四季紅」的配票策略。（翻攝高嘉瑜臉書）

民進黨台北市港湖選區市議員參選人高嘉瑜，今（12）日在臉書喊出「港湖民進黨，配票追求全壘打，集中票投民進黨」，更建議民進黨在港湖區採取「四季紅」的配票策略，她會全力配合黨的提名及選舉策略，努力為港湖拚第四席，讓港湖全壘打。

高嘉瑜在臉書發文強調，「在港湖只有團結才能爭取最大的席次」，自己遇到好久不見的前議員江志銘，他們兩位都是泛綠分裂的受害者，江志銘也鼓勵她努力贏回港湖，因此她建議港湖民進黨在港湖區採取「四季紅」的配票策略，她會全力配合黨的提名及選舉策略，希望民眾票票民進黨，讓港湖全壘打，努力為港湖拚第四席。

請繼續往下閱讀...

前立委沈富雄1995年首創「四季紅」配票策略，為了避免「吸票機」候選人拿走過多票數，導致同黨其他候選人因票數不足而落選，原本民調極高的沈富雄主動分票給其他隊友，該策略讓當年讓民進黨北市南區4席立委全數當選，創下佳績。

高嘉瑜受訪說明，沈富雄設計透過出生年月的「春、夏、秋、冬」來分配票數，一到三月出生投給一名議員候選人；四到六月出生投給第二名議員候選人依此類推，如果有第五個也可以身份證，字尾01、23、45、67、89等方式來分配要投票給誰，最重要的是集中選票支持民進黨的候選人，否則又會面臨2024選舉泛綠陣營分票，讓國民黨漁翁得利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法