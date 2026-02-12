李貞秀「雙重戶籍」參選資格有問題 陸委會坦言：選務有漏洞

民眾黨中配立委李貞秀。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀雙重國籍爭議，陸委會查出，李在2025年3月才赴中國註銷戶籍，但2024年1月立委選舉投票或更早之前登記為參選人時，仍擁有中國戶籍，已違反規定。對於內政部是否發函給中選會要求撤銷李貞秀的資格？陸委會坦言，確存在一個選務的漏洞，將與選務機關、內政部建立跨機關合作機制來解決。

陸委會法政處長周鳴瑞在今天行政院會後記者會表示，中國籍人士在台灣參選公職，有3個重要前提與原則，第一、中國人士不能參選台灣的民選公職。第二、中國人士如在台灣要參選公職，須設籍滿10年後才能夠參選。至於參選時是否認定是中國人士，完全以他在中國有無設籍來做認定。

周鳴瑞說，第三個，一個中國人士在台灣定居後，要進行身份轉換，必須在拿到台灣的定居資格、拿到身份證後，要回到中國註銷中國戶籍，而且要把證明資料拿回來，交給移民署後，才完成所有身份轉換程序。

周鳴瑞指出，換句話說，只要沒有拿回來，身份就還沒有完成轉換，也就是兩岸條例21條，所謂設籍滿10年，這10年就沒辦法起算。因為這段期間，他還擁有中國的戶籍，還是認定是中國籍人士。

針對李貞秀參選的問題，周鳴瑞表示，選務機關進行資格審查的時候，會自行審查，並不會徵詢相關行政機關，陸委會也發現，的確存在制度運作的漏洞，政府會積極因應這個漏洞。陸委會會盡快向選務機關了解，在過完農曆年後，會邀請相關機關進行協調與整合，協助選務機關與內政部建立跨機關合作機制，解決漏洞。

