為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    由衷恭喜對手當選？ 周曉芸被爆前一天「900人群組」大抱怨

    2026/02/12 15:02 即時新聞／綜合報導
    民眾黨新北市議員初選民調結果出爐，黃國昌子弟兵周曉芸爆冷門出局。（圖擷取自周曉芸臉書）

    民眾黨新北市議員初選民調結果出爐，黃國昌子弟兵周曉芸爆冷門出局。（圖擷取自周曉芸臉書）

    民眾黨新北市議員初選民調結果出爐，黃國昌子弟兵周曉芸大爆冷輸給素人陳彥廷。周曉芸隨後提出民調複查，經民眾黨中央選決會宣布維持原判後，周曉芸在臉書發文表示「由衷恭喜陳彥廷獲得提名」。不過有媒體爆，周曉芸前一晚才在900人的Line社群大肆抱怨，甚至質疑陳彥廷連里長都選不上。

    周曉芸11日在臉書恭喜陳彥廷獲得提名，但根據《ETtoday》報導，她10日晚間才在超過900人的社群大肆抱怨，質疑民調電話樣本有問題，並表示專家、專業人士都對民調結果提出質疑，她更氣得問：「我現在是被民調公司做掉了是不是？」

    此外，周曉芸還稱陳彥廷只有繳黨費這點符合條件，她沒時間陪他玩遊戲，陳彥廷「一看就沒準備好」，還質疑「他選里長你會投他嗎？選得上嗎？」周表示，自己已經準備好要出來打仗了，但她質疑陳彥廷是否已準備好？她也想問黨中央，難道分不出來誰才是準備好的人，「這麼難決定嗎？」

    周曉芸輸給陳彥廷後，先前受訪時稱陳彥廷「在家樂福工作十年」，引發爭議，她也急忙發表道歉聲明，坦言自己表達不夠精確、未完整交代前因後果，導致言論遭片面解讀，強調「職業不分貴賤」，並為造成社會觀感不佳致上歉意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播