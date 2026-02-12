由衷恭喜對手當選？ 周曉芸被爆前一天「900人群組」大抱怨

民眾黨新北市議員初選民調結果出爐，黃國昌子弟兵周曉芸爆冷門出局。（圖擷取自周曉芸臉書）

民眾黨新北市議員初選民調結果出爐，黃國昌子弟兵周曉芸大爆冷輸給素人陳彥廷。周曉芸隨後提出民調複查，經民眾黨中央選決會宣布維持原判後，周曉芸在臉書發文表示「由衷恭喜陳彥廷獲得提名」。不過有媒體爆，周曉芸前一晚才在900人的Line社群大肆抱怨，甚至質疑陳彥廷連里長都選不上。

周曉芸11日在臉書恭喜陳彥廷獲得提名，但根據《ETtoday》報導，她10日晚間才在超過900人的社群大肆抱怨，質疑民調電話樣本有問題，並表示專家、專業人士都對民調結果提出質疑，她更氣得問：「我現在是被民調公司做掉了是不是？」

此外，周曉芸還稱陳彥廷只有繳黨費這點符合條件，她沒時間陪他玩遊戲，陳彥廷「一看就沒準備好」，還質疑「他選里長你會投他嗎？選得上嗎？」周表示，自己已經準備好要出來打仗了，但她質疑陳彥廷是否已準備好？她也想問黨中央，難道分不出來誰才是準備好的人，「這麼難決定嗎？」

周曉芸輸給陳彥廷後，先前受訪時稱陳彥廷「在家樂福工作十年」，引發爭議，她也急忙發表道歉聲明，坦言自己表達不夠精確、未完整交代前因後果，導致言論遭片面解讀，強調「職業不分貴賤」，並為造成社會觀感不佳致上歉意。

