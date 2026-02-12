為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中配立委李貞秀放棄國籍爭議 內政部要求明天之前提供證明

    2026/02/12 14:13 記者鍾麗華／台北報導
    民眾黨中配立委李貞秀雙重國籍爭議，行政院發言人李慧芝今（12）日在院會後記者會表示，內政部在2月11日發函給立院及李貞秀的函文，請他們在2月13日，也就是明天之前，提供李貞秀已辦理放棄中國國籍的書面資料。（行政院提供）

    民眾黨中配立委李貞秀雙重國籍爭議，行政院發言人李慧芝今（12）日在院會後記者會表示，內政部在2月11日發函給立院及李貞秀的函文，請他們在2月13日，也就是明天之前，提供李貞秀已辦理放棄中國國籍的書面資料。（行政院提供）

    民眾黨中配立委李貞秀雙重國籍爭議，行政院發言人李慧芝今（12）日在院會後記者會表示，內政部在2月11日發函給立院及李貞秀的函文，都是請他們在2月13日，也就是明天之前，提供李貞秀已辦理放棄中國國籍的書面資料。

    李慧芝說明，內政部分別在1月28日、2月3日與2月11日發函給立法院，請立法院要提供李貞秀在2月3日就職前，依照「國籍法」規定，提供向中國辦理放棄國籍書面證明。另外內政部也在1月30日、2月2日與2月11日發函給李貞秀提供資料。

    李慧芝強調，內政部在2月11日發函給立院以及李貞秀的函文中，已請他們在2月13日，也就是明天之前，提供李貞秀已辦理放棄中國國籍的書面資料。至於戶籍的部分，目前尚待陸委會釐清。

    內政部次長董建宏指出，內政部再次重申，依據2023年行政院祕書長函釋明確指出，中國人民不具有我國國籍，非屬我國國民。所以原中國籍人士必須取得台灣人民身份後，身份轉為我國國民後，擔任公職就應遵守與全體國人相同的標準，即國籍法第20條相關規定，擔任公職者不得擁有中華民國以外的國籍，「這個是沒有可以討論的空間」。

    董建宏表示，國籍法第20條第4項講得非常清楚，所以李貞秀須要在2月3日就職前，就應該辦理放棄我國以外國籍的相關作業程序。內政部已在1月28日，函請立法院在李貞秀就職立委時，應依相關規範，依法辦理。如在就職前並未完成放棄外國籍的身份，就不符合國籍法的規定，任用機關、也就是立法院，應依國籍法予以解職。內政部會再次函請立法院，依據國籍法規定進行相關處理。

