台中爆非洲豬瘟4官員遭彈劾「市府被記警告」 盧秀燕說話了

台中市爆非洲豬瘟一口氣有4官員遭彈劾，盧秀燕表示已先重懲完畢。（記者蘇孟娟攝）

台中市去年10月爆發非洲豬瘟疫情，成全台防疫破口，更造成全國實施豬隻禁運禁宰15天，產業損失與補助達21億餘元，監察院昨（11日）一口氣彈劾台中市4名官員；台中市多名議員批，根本「盧市府被記警告」，台中市長盧秀燕今指出，早在監院彈劾之前，台中市府已先行重懲相關官員完畢，尊重監察院彈劾。

台中市去年10月爆發非洲豬瘟，影響所及不但一度豬隻禁宰禁運到15天，更影響國內廚餘養豬政策，明年起所有廚餘均不得再用來養豬，台中疫調過程傳出疫調內容一改再改等荒腔走板情況，遭各界撻伐，盧秀燕最後出面道歉並拔官多人。

監察院昨以非洲豬瘟期間處置失當、疫調資訊錯誤及發生「烏龍消毒」事件等，有重大違失，通過彈劾農業局前局長張敬昌、環境保護局前局長陳宏益、動保處前處長林儒良及組長周百俊等4人，全案移送懲戒法院審理。

台中一口氣4官員遭彈劾，市議員陳俞融指出，非洲豬瘟事發當下盧市府不反省，反忙著辯解、切割、政治表演，代價全民承擔，被監察院彈劾證明外界的質疑全是事實，被白紙黑字認定「重大違失」，是對盧市府記一次嚴重警告，「台中市民，值得一個更負責任的市府」。

去年擔任市議會民進黨團總召的議員王立任也說，非洲豬瘟爆發後，因盧市府防疫荒腔走板，與黨團同仁前往監察院檢舉，要求調查盧市府失職，彈劾案印證監督並非空穴來風，盧秀燕雖撤換相關官員，責任並不會隨著人事更替消失，更對盧市府記上嚴重警告。

盧秀燕今被問及此事則指出，早在監院彈劾之前，台中市府已先行重懲相關官員完畢，包括拔官、降調等，尊重監察院彈劾。

