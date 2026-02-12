抱摔、重踹致下體出血！陳玉珍確定起訴 林月琴：絕不和解

立院國民黨與民眾黨團，2024年、2025年在立院爆發多次肢體衝突。圖為立法院審議財政收支劃分法、公職人員選罷法、憲法訴訟法等法案時，朝野攻防搶佔主席台，爆發激烈衝突。（資料照）

立院國民黨與民眾黨團，2024年、2025年在立院爆發多次肢體衝突，造成多名立委受傷，受影響立委們紛紛提出傷害告訴，包含陳玉珍在內的10名藍、綠立委，今日確定被起訴。控訴遭到陳玉珍抱摔、腳踹的立委林月琴表示，陳玉珍完全是惡意傷人，且毫無悔意，她絕對不會和解。

「農曆年前收到消息，把我抱起重摔、踹我，還號稱『打人是國會免責權』的陳玉珍 確定被北檢起訴！」林月琴今日在臉書發文說道。她表示，結果國民黨對此的回應，竟是稱「這是司法企圖弱化在野監督」。她質疑：「所以我被踹到體內出血可以不咎責？立法委員做什麼都可以免責？難怪陳玉珍會說出這麼誇張的言論。」

林月琴再次強調，她絕不和解，因為陳玉珍完全就是惡意傷人，甚至毫無悔意。

立院國民黨與民眾黨團2024年5月17日推出國會職權行使修正法案，審議討論期間多位藍、綠立委陸續發生肢體衝突，事後也提出傷害告訴。台北地檢署今日偵結，認定謝龍介、陳玉珍、王鴻薇、林楚茵、柯建銘等10名藍、綠立委涉犯傷害罪，依法起訴。

另同年12月6日，民進黨立委林月琴不滿國民黨團無預警更改議程，與現場其他立委發生肢體衝突，國民黨立委陳玉珍竟將林月琴抬起重摔在地並用腳踹她。林事後就醫發現下體出血，也對陳玉珍提告。

去年3月25日晚間，立院審議2公投案時，柯建銘對議事程序不滿，敲擊拐杖，導致拐杖斷裂，噴飛出去擊中徐巧芯，導致徐受傷；徐則對柯提告。

檢察官調查，認為謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、林淑芬、王鴻薇、林楚茵及陳玉珍涉犯傷害罪屬實，依法將9人起訴；另柯建銘敲擊拐杖，斷裂後擊中徐巧芯部分，檢察官認定柯涉犯過失傷害罪，將他起訴。

