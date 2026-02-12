為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    熊本縣議會訪高雄 康裕成:像老朋友重逢

    2026/02/12 14:04 記者王榮祥／高雄報導
    日本熊本縣議會「熊本台灣交流促進會」訪問團今再次拜訪高雄市議會。（議會提供）

    日本熊本縣議會「熊本台灣交流促進會」訪問團今再次拜訪高雄市議會。（議會提供）

    日本熊本縣議會「熊本台灣交流促進會」訪問團今再次拜訪高雄市議會，議長康裕成表示，兩會早有深厚情誼，這次相聚、像老朋友重逢。

    熊本台灣交流促進會由會長藤川隆夫率團拜會，高市議會議長偕同國民外交促進會會長湯詠瑜、副會長鄭孟洳、陳幸富等人共同迎接貴賓。

    康裕成表示，雙方因熊本大地震時高雄、台南大量的賑災捐款協助重建，以及近年來台積電設廠，已建立深厚友誼，此次再度相聚，更像是老朋友的重逢，格外親切溫暖；雙方就城市治理、產業發展及未來合作方向進行深入意見交換，現場互動熱絡。

    康裕成再次恭喜日本首相高市早苗，在眾議院大選中獲廣大民意支持，她強調台灣非常關注並感到與有榮焉，尤其她承襲已故前首相安倍晉三「台灣有事就是日本有事」的觀點，更對台灣有很大的鼓舞，期待未來在高市首相的帶領下，持續與台灣攜手友好前行。

    她更特別感謝藤川會長長期對高雄的支持與關心，提到無論是推動雙方議會交流，或是在高雄遭遇災害時第一時間傳來的溫暖問候，這份真誠關懷，正是台日地方交流中最令人珍惜的情誼。

    藤川隆夫表示，2016年發生熊本大地震，收到台灣各界高度關心，為熊本災後復興帶來動力；隨著2017年高雄進一步與熊本締結為友好城市，再加上台積電設廠，雙方交流更趨密切、航班日趨密集，但也共同面臨產業發展過程中的水電、能源等挑戰，期盼雙方在相關議題上加強交流、友誼持續深化。

    日本熊本縣議會「熊本台灣交流促進會」訪問團今再次拜訪高雄市議會。（議會提供）

    日本熊本縣議會「熊本台灣交流促進會」訪問團今再次拜訪高雄市議會。（議會提供）

