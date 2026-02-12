為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台美對等貿易協定明簽署 卓榮泰：讓衝擊「大事化小、小事化了」

    2026/02/12 13:04 記者鍾麗華／台北報導
    台美對等貿易協定明簽署 ，行政院長卓榮泰在院會表示，政府做好萬全準備。（記者鍾麗華攝）

    台美對等貿易協定明簽署 ，行政院長卓榮泰在院會表示，政府做好萬全準備。（記者鍾麗華攝）

    行政院副院長鄭麗君率領的關稅談判團隊已在10日赴美，就美製車進口、農產品開放等項目進行最後談判，在與美方進行最後會議後，預計在台灣時間13日清晨正式簽署「台美對等貿易協定」（ART）。對此，院長卓榮泰今（12）日在院會表示，談判團隊一定是掌握全局、全盤衡量，政府也做好萬全準備，讓產業可能衝擊大事化小、小事化了，請國人不要做不必要的揣測。

    卓揆指出，由鄭麗君、政委楊珍妮領軍的國家談判團隊已經抵達美國，要跟美方進行最重要的關鍵談判、最後的協議，他們身負國家任務及使命，一定要爭取最多、談到更好，並且解決雙方共同問題。

    卓揆強調，這時候懇請全體國人同胞要給予談判團隊更多的信任、溫暖與鼓勵；也拜託整個社會，在談判團隊還沒有回來向國人做報告的時候，可以減少不必要的揣測。

    卓揆說，談判團隊一定是掌握全局、全盤衡量，我們深知這個時候，中華民國台灣這個國家不能錯失任何國際間共同合作的機會。

    卓揆強調，也請國人相信，從去年4月2日到現在，政府已經做了萬全的準備。這個力道我們會持續加大，讓產業可能衝擊大事化小、小事化了，請所有國人能靜待談判團隊最後談判結果的底定，政府一定會向國人充分說明，此時最需要的是國人高度支持。

    行政院發言人李慧芝說，這是鄭麗君第7次在美國的實體會議，雙方會針對台美對等貿易協定進行最後會議，只要談判一完成，行政院就會向國人做完整報告，也會依照條約締結法規定，將協定送交國會審議，也會把我國與美方簽署的台美投資MOU一併送到立法院審議。

    李慧芝指出，談判團隊一定會秉持維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護國人健康、優化台美經貿體系，建立信賴且安全的產業供應鏈，以及確立台美高科技戰略夥伴關係的原則進行談判。相信談判團隊能達成好成果，建立台灣的經濟韌性，也促進台美貿易的平衡互惠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播