溪州鄉長選舉年輕世代大對決！ 綠營碩士2寶媽巫宛萍對上藍營女鄉長兒子劉侑信

下屆溪州鄉長選舉，綠營的巫宛萍（左）對上藍營的劉侑信（右）。（資料照）

下一屆溪州鄉長選舉，民進黨推出現年40歲，頂著建築碩士學位的2寶媽巫宛萍，國民黨則推出現年35歲的縣政顧問、現任鄉長江淑芬的兒子劉侑信，這是歷屆溪州鄉長選舉，年紀最輕的「對戰組合」，2人的選戰打法南轅北轍，未來精彩可期。

今天巫宛萍在大庄村的開天宮舉行參選說明會，8年前她在這裡協助村裡開辦「大庄食堂」，成為溪州鄉老人供餐的典範。參選說明會沒有政界大咖，只有過去打拚的伙伴，巫苑萍說，16年前她在台南藝術大學修建築碩士學位，為了寫論文跟溪州結緣，她在這裡完成論文，遇到「溪州搶水抗爭」，擔任莿仔埤圳文化協會總幹事，與公所合作，企劃「黑泥季」系列活動，協助溪州老屋翻修…她對溪州的未來有期待和想像，因為過去許多人的幫忙，她才有勇氣「潦落去」。

請繼續往下閱讀...

她說，16年來，她踏遍溪州的每一角落，在這裡結婚、生子，她愛上溪州，認為「溪州可以更好」，她來自平凡的家庭，但有一顆熱誠的心，知道如何寫企畫書，如何爭取預算。「台灣的未來在鄉村」，如果鄉村變好，台灣一定會好。

與巫宛萍同年的苗栗縣苑裡無黨籍鎮長劉育育到場加油，她說，巫宛萍是「地方創生」的實踐者，用策略和方法，把鄉村打造為宜居的地方，讓長輩安心，讓年輕人敢生，找出地方的亮點，讓外界的人看見，她相信巫宛萍一定做得到。

巫宛萍未來將對上縣府顧問劉侑信，劉侑信是現任鄉長江淑芬的兒子，江淑芬表示，過去7年來，她以「母親照顧家庭」的精神，替溪州打造扎實建設，把15年以上未更新的自來水管線全面汰換、長照2.0社區化快速拓展、到生育津貼翻倍加碼、路平燈亮工程穩步推進，都為溪州奠定了重要基礎。

劉侑信表示，「年輕不是衝動，而是用新方法解決舊問題」，面對快速變動的時代，年輕世代不應只是在旁觀，而是要更主動站到第一線，用行動參與公共事務、重塑地方治理的想像，他希望打造溪州鄉，讓年輕人願意留下來的家鄉，可以創業、可以成家、可以發光的土地。

巫宛萍（左2）宣佈參選，苑裡鎮長劉育育（左1）到場加油。（記者顏宏駿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法