前立委林國成飆罵賴清德三字經遭起訴 民眾黨、本人回應了

民眾黨前不分區立委林國成（右）去年7月涉嫌以三字經開罵總統賴清德，今遭北檢以「公然侮辱罪」正式提起公訴。（資料照）

台灣民眾黨前不分區立委林國成去年7月於黨內公開集會期間持麥飆罵總統賴清德三字經並被直播放送，後遭賴提告，而北檢今（12）偵結認定林國成言語已構成公然侮辱，將依法公訴。對此，林國成坦承認錯「帶來不好示範」，民眾黨也表達尊重，盼司法給予公正裁決。

對於賴清德提告他公然侮辱罪，林國成今午致歉表示，身為政治人物，對自身言行負完全責任，針對去年7月本人為社會帶來不好的示範，當時事發後便有表示的確不妥，有錯就認，絕不迴避。在此再次為本人言行造成的社會爭議與不良觀感，致上最深的歉意。未來本人將尊重司法程序，期盼相關爭議儘早落幕。更期望為政者面對人民的聲音，除了追究用字遣詞外是否合宜，更重要的是用心傾聽，了解並解決民眾的苦難。

北檢起訴指出，前立委林國成去年7月20日於民眾黨中央黨部公開集會活動「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」直播期間，公開辱罵總統賴清德三字經及4次「我咧幹～領帶啦！」等語；北檢認定，檢方認定，林國成此舉無益公共事務思辨，非文學、藝術表現，勘驗錄影畫面後也確認顯然非「口頭禪」也不是發生衝突時失言或衝動附帶、偶然傷及對方名譽，認定故意貶損賴清德名譽，逾越合理接受範圍，全案依公然侮辱罪嫌起訴。

與此同時，民眾黨黨團回應，針對台灣民眾黨去年7月20日「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」活動，林國成前委員遭賴清德總統提告台北地檢署今起訴一事，本黨尊重賴總統法律上之權利，惟林前委員已於第一時間公開道歉並自省，期盼司法能給予公正裁決。未來，台灣民眾黨全體公職人員將持續精進，並為全民衝鋒陷陣，不負所託。

