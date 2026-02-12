為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    傳羅馬尼亞財長密訪賴清德談設處 外交部僅低調回4字

    2026/02/12 13:15 記者黃靖媗／台北報導
    羅馬尼亞參議員暨對中政策跨國議會聯盟（IPAC）羅國共同主席吉尼亞（右4）去年8月率團訪台。（資料照，外交部提供）

    羅馬尼亞參議員暨對中政策跨國議會聯盟（IPAC）羅國共同主席吉尼亞（右4）去年8月率團訪台。（資料照，外交部提供）

    媒體報導指出，羅馬尼亞財政部長去年底曾來台拜會總統賴清德，洽談兩國經貿交流、互設辦事處等事宜。外交部對此僅表示，「沒有評論」，但也強調，歡迎羅馬尼亞政界近期對台羅關係發展的支持。

    國民政府遷台後，我國與羅馬尼亞未曾有邦交關係。「鉅聞天下」報導指出，台灣與羅馬尼亞關係近期顯著升溫，羅馬尼亞財長納扎雷（Alexandru Nazare）去年底曾來台拜會總統賴清德。納扎雷認為，羅馬尼亞與台灣在資通訊、基礎建設、國防領域具有高度經濟互補性，應加強投資交流。

    對此，外交部今（12）日表示，對羅馬尼亞政界近期對台羅關係發展的支持表示歡迎，如羅國參議員吉尼亞（Cristian Ghinea）去年8月率該國執政聯盟參眾議員訪台後，9月與多名國會議員共同發表公開信，呼籲羅國各界加強與台灣互動，並擴大雙方經貿交流。

    針對羅國財長拜會賴清德一事，外交部僅說，沒有評論。

    羅馬尼亞參議員暨對中政策跨國議會聯盟（IPAC）羅國共同主席吉尼亞去年8月曾率羅馬尼亞跨黨派議員訪台；羅馬尼亞執政聯盟參眾議員團2024年3月曾在主席斐連坵（Cǎtǎlin-Daniel Fenechiu）率領下來台，並參與立法院「台灣與巴爾幹地區九國國會議員友好協會」成立大會。

