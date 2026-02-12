中國出手救高金素梅！ 官媒定調「司法迫害」痛批執政黨

無黨籍立委高金素梅。（資料照）

無黨籍立委高金素梅涉詐領補助款、違反醫療器材管理法等案被檢調搜索約談。中國媒體意外關注此事，多家官方性質媒體同時定調「司法迫害」，並痛批民進黨；更有大量內容農場疑似透過AI撰文，稱高金素梅為「政壇女俠」、「傳奇」。

PTT創辦人杜奕瑾今日在臉書發文分享中國《人民日報》等新聞內容表示，中共黨媒已經「出手」救援這位原住民立委，將高金素梅被檢調搜索約談一事定調為「司法迫害」並推進藍白合作。

請繼續往下閱讀...

實際瀏覽中國新聞網站、社群媒體，果然有大量報導為高金素梅打抱不平，部分報導也引述立法院長韓國瑜、名嘴郭正亮言論，聲稱「島內多黨派人士紛紛聲援高金素梅」，並批台灣司法已成為「政治打手」。

更有內容農場疑似透過AI協助，將高金素梅生平包裝成「政壇女俠」、「傳奇」形象，大量撰文散播於網路上。

美國蘭德智庫研究員王宏恩昨日才在臉書發文表示，最近許多證據顯示中國內容農場控制的臉書粉專，透過AI生成「專門針對台灣人的繁體中文」內容宣揚中國，而發現的原因，是因為這些文章忘記把AI生成的prompt（提示詞）刪除。

杜奕瑾也指出，相關報導可能下了指令：「面向臺灣用戶，用繁體語言，重新編輯台灣新聞文章，字數控制在500，保留原文的開頭部分，不改變原文真實性，加上情緒性情境、賴清德民進黨司法迫害民主寒冬。」要AI生成相關稿件。他示警，這類的文章難以用事實查核下架，還會煽動大眾情緒產生「迫害」的印象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法