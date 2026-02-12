法新社專訪首度談共軍高層清洗 賴清德：台灣必須不斷強化國防力量

賴清德總統日前接受「法新社」（AFP）專訪，強調台灣會持續關注中國解放軍內部的各項變動。（法新社）

賴清德總統日前接受「法新社」（AFP）專訪，今日刊出。總統提到共軍高層的頻繁異動「的確不尋常」，台灣會持續關注中國解放軍內部的各項變動，希望國際社會也持續掌握，最重要的是台灣內部必須持續不斷強化國防力量、經濟韌性，以及與友盟並肩站在一起發揮嚇阻力量。

關於政府目前提出400億美元的國防特別預算，總統指出，400億美元的國防特別預算分8年編列，台灣的國防預算比起日本及韓國少很多。以目前的經濟發展絕對有能力支付此筆特別預算，讓國防預算占比GDP超過3%，並且在2030年之前達到占比GDP 5%的目標。此項國防重大政策獲得民意高度支持，台灣是一個民主國家，人民不容許政黨因為意識形態傷害國家的利益，他有信心這項預算會通過。

被問到國內政治僵局持續，是否擔心美國川普總統將失去耐心並質疑台灣保護自己的決心，總統認為，政府會加強與在野黨溝通及與社會大眾說明。在民主的社會，各政黨的表現需經過人民檢驗，他有信心這項預算會順利通過。

談及最近中國解放軍高層的異動對台灣安全的影響，他則說，中國有200萬解放軍、40個上將，但現在在職的只有兩位，情況的確不尋常。中國軍方為何有這麼巨大的變動，此項變動對解放軍戰力有何影響，可能需要觀察才能做最後的決定。

他說，台灣會持續關注中國解放軍內部的各項變動，希望國際社會也持續掌握，最重要的是台灣內部必須持續不斷強化國防力量、經濟韌性，以及與友盟並肩站在一起發揮嚇阻力量。中國軍方內部變動是否會造成台灣內部更大的風險，完全取決於台灣的國防力量，以及與友盟國家之間能否發揮對中國的威懾力量，這才是根本關鍵。

對於2027年中國是否具備攻台能力，總統表示，國際社會對於2027年中國是否做好對台侵略準備有很多猜測，這也正足以證明中國對台灣的威脅持續存在，中國要併吞台灣的企圖也不會改變。並強調，身為三軍統帥，肩負保家衛國的重大責任，日期對他而言並不重要，重要的是必須做最壞的打算、最好的準備，任何時候都必須要有嚇阻中國侵略的能力，達到任何一天對中國而言都不是侵略台灣的好時機，如此才能確保台灣的安全，以及印太的和平穩定。

針對上週中國國家主席習近平與美國川普總統通話以及美中關係，總統認為，川普總統正在進行一場艱鉅的和平工程，短期內要兼顧美國的利益，也要阻止中國對外擴張；長期而言，川普總統是要謀求印太的和平穩定。川普總統這樣的舉動對印太任何一個國家來講都非常重要。

