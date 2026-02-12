為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    寶太生物被中共標註「國有」企業 溫朗東：收資源政治人物須以反滲透法徹查

    2026/02/12 13:57 即時新聞／綜合報導
    無黨籍立委高金素梅。（資料照）

    無黨籍立委高金素梅。（資料照）

    無黨籍立委高金素梅驚爆被檢調搜索，據了解，檢調這次偵辦主力著重於高金素梅涉利用人頭詐領助理費外，另一部分則是釐清，曾任職立委高金素梅服務團隊、無黨籍屏東縣議員越秋女，被控於2022年九合一大選時，利用中國製快篩試劑等防疫物資，行賄地方團體與選民。對此，名嘴溫朗東表示，涉嫌提供快篩給台灣政治人物、進行賄選的廈門寶太生物，被中國網站標示為「國有」企業，寶太即為中共的國家級戰略布局，收受中共資源的政治人物，必須被反滲透法徹查。

    曾任職立委高金素梅服務團隊、無黨籍屏東縣議員越秋女，被控於2022年九合一大選時，利用中國製快篩試劑等防疫物資，行賄地方團體與選民，越在一審獲判無罪，審理過程中，確認這批快篩是由高金素梅所募集、提供，將釐清這批中國製快篩輸入過程是否符合相關規定，進一步調查背後有無中共介入。

    溫朗東在臉書PO文表示，涉嫌提供快篩給台灣政治人物、進行賄選的廈門寶太生物，被中國網站標示為「國有」企業，背後鉅額資金來自於天創資本，也就是天津市政府引導的資金。寶太即為中共的國家級戰略布局，收受中共資源的政治人物，必須被反滲透法徹查。

    圖
    圖 圖 圖
