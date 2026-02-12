揭岡田克也落選啟示 謝金河：是台灣很多人的一面鏡子

岡田克也。（美聯社檔案照）

日本眾議院選舉8日落幕，被視為造成現今中日衝突始作俑者、立憲民主黨重量級大老「岡田克也」，出乎大眾意料落選，被各界解讀為日本選民強硬拒絕親中政客的象徵。對此，財信傳媒集團擔任董事長謝金河表示，岡田家族事業在中國，他也自然而然成為中國代言人，過去這個角色呼風喚雨，如今出現很大變化，台灣有很多岡田這樣的政治人物及財團，岡田這次落選，是台灣很多人的一面鏡子！

謝金河在臉書PO文表示，日本大選落幕，除了高市旋風，小泉進次郎，小野田紀美等新世代快速崛起外，這次親中派政治人物慘敗，也給大家上了寶貝的一課，這其中最有代表性的是中道聯盟的最高顧問岡田克也，岡田在三重三區的選舉區以90087票輸給自民黨的石泉正敬的99168票，慘遭滑鐵盧。岡田出道以來，換過五個政黨，他是菅直人，鳩山由紀夫時代的紅人，擔任過外相，他也是小澤一郎的重要政治夥伴。

請繼續往下閱讀...

謝金河分析，這次他是中道聯盟的核心，在野田佳彥當首相的年代，岡田是副相兼行政改革擔當大臣，一直以來，岡田都是日本重量級政治人物。這次為什麼他特別有指標性？因為去年11月7日就是由岡田質詢高市，引出台灣有事，日本有事，誘發日本存立危機談話的關鍵人物。岡田並要求高市收回談話，他的態度強悍，充滿著北京代言人的論調，這次開票，他宣布落敗，說是假消息害了他！其實整個中道聯盟是慘敗的，席次從上次的167席縮到49席，其實自民黨贏來的席次，正是中道聯盟輸掉的，這也是日本民意選擇站在高市這一邊，他們大聲向中國說不！岡田正是那個親中派代表人物。

謝金河指出，印和闐先生在岡田落敗後很快翻出當年他率團來台灣晉見馬英九總統的照片，又出現一次精典的死亡之握！其實岡田從政以來12連霸，從未遭到敗績，這次落榜格外引人矚目。政壇老將83歲的小澤一郎也出局。上一次的首相石破茂這次講話也很酸，很多候選人都不要他站台。

謝金河續指，岡田的家族是日本永旺集團，他的父親曾經是AEON的董事長，永旺在日本有Aeon Mall及Aeon Style，據點遍佈全日本，目前股價2238日圓，市值6.19兆日圓，在日本有很大的影響力。岡田家族財力雄厚，90年代日本也出現西進熱，那個年代，邱永漢先生帶領日本企業前進中國，八百伴，永旺都在那個年代到中國設立據點，只是八百伴很早就收了。永旺中國後來在香港上市，股價一度到24.95港元，如今只剩下0.295港元，美好的時光已過。這也讓我想到當年在上海一定會去造訪的小南國，如今股價剩下0.018港元，看起來快收攤了。

謝金河直言，岡田家族事業在中國，他也自然而然成為中國代言人，過去這個角色呼風喚雨，如今出現很大變化，台灣有很多岡田這樣的政治人物及財團，岡田這次落選，是台灣很多人的一面鏡子！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法