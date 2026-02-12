涉罷免陳瑩幽靈連署案 藍委許宇甄及7黨工移屏院併案審理

台北地檢署今將許宇甄等7人，併案移請屏東地院審理。（資料照）

台北地檢署偵辦民進黨立委陳瑩罷免幽靈連署案，認定國民黨立委許宇甄、組發會副主委黃碧雲、專委李得全等7人，以2千元紅包或每小時150元代價，找來黨工、志工抄寫連署名冊，涉犯偽造文書、個資法。另因許宇甄等人涉伍麗華幽靈連署案，已由屏東地院審理中。北檢今將許宇甄等7人，併案移請屏東地院審理。

該案緣起國民黨去年初發動陳瑩罷免案，將提議人名冊2516分送中央選舉委員會，但被中選會發現名冊中有218人死亡、且不具原民身分、個資錯誤，涉嫌偽造文書及個資法，向檢方告發偵辦。

檢方查出，前國民黨組發會主委許宇甄與副主委黃碧雲、專委李得全、謝友光、編審隨承翰、柯達昱、志工團團長萬培傑7人，去年1月23日至2月2日，已提供黨工紅包及以每小時150元「時薪」聘請志工幫忙抄寫提議人名冊，此舉已涉嫌偽造文書及個資法。

因許宇甄、黃碧雲、李得全等9人，另涉原住民立委伍麗華罷免幽靈連署案，屏東地檢署去年已起訴9人，案由屏東地院審理中。而許宇甄、黃碧雲、李得全7人涉嫌幽靈連署案部分，與屏東地院審理中的伍麗華案有裁判上一罪關係，故一併移由屏東地院併案審理。

另幫忙抄寫的國民黨組發會組織部主任徐孟正等13名黨工，認罪獲得檢察官緩起訴處分，除徐孟正須支付10萬元外，其餘12人支付2萬元公庫，13人均須參加法治教育課程1場次。

檢察官偵訊後，認定陳瑩罷免案領銜人福定多諾，未參與抄寫活動，罪嫌不足，獲不起訴處分。

